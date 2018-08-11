AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, açıkça ilan ediyorum, ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz, terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri durmayacağız, Suriye ve Irak politikalarımızdan geri adım atmayacağız." dedi. Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tercihini önce karma, sonra da serbest piyasa ekonomisinden yana kullandığını hatırlattı. Herkese kolay olan işlerin, söz konusu Türkiye olduğunda zor bir şekilde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, demokrasiyi nice zorluklara göğüs gererek geliştirdiklerini belirtti. Ekonomiyi sıkıntılarla boğuşarak büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, geç ve güç olsa da bugün gelinen yeri önemli gördüklerini, ancak bunu yeterli bulmadıklarını vurguladı. - "Tehdit ediyor" Büyük hedeflerinin olduğunu ve bunlara ulaşmak için daha çok çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz büyürken, gelişirken, etki ve güç alanımızı genişletirken, anlaşılan o ki birilerinin ayağına basıyoruz. Şayet Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ses çıkarmasaydık, ülkemiz topraklarının bir kısmına göz dikilmesine rıza gösterseydik, bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyor olurduk. Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz. Biz mazisi asırlara sari bir ülkeyiz." Amerika'nın 300 yıllık, Türkiye'nin ise asırları geçen geçmişe sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, vesayetçilerle darbecilerle ve bunların içerideki tetikçileriyle uğraştıklarını, diğer taraftan da etrafa sarılan zincirleri kırdıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra diplomatik alanda sergilenen iki yüzlülükleri deşifre ederek, muhatapların yüzüne vurduklarının altını çizen Erdoğan, "Sahada bizimle boy ölçüşemeyenler, reel ekonomiyle üretimle ülkemizin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan fiktif kur oyunlarını devreye soktular. Buradan tüm milletime soruyorum, 15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, dün itibarıyla 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

- "Ayakta duracak mecali yok" Bu dönemde Türkiye'nin üretiminde, ihracatında, istihdamında rekor kırdığını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin büyük yatırımlarını yürüten ve programlarını hedeflerine uygun şekilde hayata geçiren bir devlet olduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var. İş adamlarıyla yatırımcılarla turizmcilerle sendikacılarla her gün oturuyoruz, konuşuyoruz. Ekonominin gerçek durumunu, başarılarıyla imkanlarıyla sıkıntılarıyla gayet iyi biliyoruz, ama benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki, o zaten batmış. Onun ayakta duracak mecali yok. O, siyasette de çökmüş, ekonomide de çökmüş. Onların atıp tutmalarına sakın kulak asmayın. Onların bu ülkede sevdası yok, bu ülkeye aşkı, bu ülkeyle ilgili dertleri yok. Onun derdi başka. Komik gerekçelere dayandırılarak yürütülen operasyon bize meselenin, derdin başka olduğunu gösteriyor."