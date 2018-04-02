AK Parti sahaya iniyor

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, bundan sonraki süreçte artık seçimler dönemine girdiklerini belirterek, “Bundan sonra kar, yağmur, sıcak, soğuk demeden sahada olacağız” dedi. Çelenk, yaptığı açıklamada, 24 Mart’ta il kongresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini, 50 kişilik yönetim kurulunu oluşturduklarını ve artık kolları sıvayarak sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Çelenk, “Bundan sonra kar, yağmur, sıcak, soğuk demeden sahada olacağız. 2019‘da çok önemli seçimler var. Önce yerel seçimler ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri yapacağız. Biz hazırlıklarımızı son sürat tamamlıyoruz, ana kademelerin kongrelerini yaptık. Bundan sonra eksiksiz olarak tüm ilçelerimiz mahalle yönetimlerini kuracağız. Her mahallemizde 10+1, eskiden köy olup mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında ise en az 3 kişiden oluşan mahalle yönetimlerimizi oluşturacağız. Sandık yönetimlerini de eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çalışmasını tamamlamış, disiplinli ve eksiksiz bir Ordu teşkilatı ile 2019 seçimlerine gidecek ve en iyi sonucu alacağız” diye konuştu. İl teşkilatını oluştururken özellikle genç isimlerle tecrübeli isimleri bir araya getirmek gibi bir misyon edindiklerini de vurgulayan Çelenk, “50 kişilik yönetim kurulumuzun yaklaşık yarısını 35 yaş altı kardeşlerimizden oluşturduk. Tecrübeli arkadaşlarımız tecrübelerini gençlere onlara aktaracaklardır” şeklinde konuştu.

“CHP’nin derdi yenilgiye şimdiden kılıf aramak”

AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk, CHP’nin sandıklarda hile yapılacağına ilişkin söylemlerinin yenilgiye kılıf aramak için söylenmiş sözler olduğunu da kaydederek şöyle konuştu: “Şimdi ana muhalefet partisi çıkmış, yenilgisine kılıf uydurmak ve kendini şimdiden aklamak için bir algı operasyonu yapıyor. Neymiş efendim sandıkta hile yapılacakmış. Bildiğiniz gibi seçimlerde her sandıkta 1 adet sandık başkanının yanı sıra 5 partinin de temsilcisi bulunuyor. Bunların içinde CHP’de var ve oy sayımları bu kişilerin gözetiminde yapılarak tutanakla İl Seçim Kuruluna gider. Şimdi sormak istiyorum. Ey CHP, derdiniz nedir önce onu söyleyin. Siz kendi adamlarınıza mı güvenmiyorsunuz? Bu halkın tercihine mi güvenmiyorsunuz? Yoksa en iyi bildiğiniz 1950 öncesi gibi gizli oy açık tasnif zamanlarınızı mı özlediniz? Nedir sizin bu milletle derdiniz. Yıllardır sandıktan istediği neticeyi alamayan bu loserlere biz sandığımıza sahip çıkarak fırsat vermeyeceğiz.”