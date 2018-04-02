HABER

AK Parti sahaya iniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, bundan sonraki süreçte artık seçimler dönemine girdiklerini belirterek, “Bundan sonra kar, yağmur, sıcak, soğuk demeden sahada olacağız” dedi.Çelenk, yaptığı açıklamada, 24 Mart’ta il kongresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini, 50 kişilik yönetim kurulunu oluşturduklarını ve artık kolları sıvayarak sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

AK Parti sahaya iniyor

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, bundan sonraki süreçte artık seçimler dönemine girdiklerini belirterek, “Bundan sonra kar, yağmur, sıcak, soğuk demeden sahada olacağız” dedi.
Çelenk, yaptığı açıklamada, 24 Mart’ta il kongresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini, 50 kişilik yönetim kurulunu oluşturduklarını ve artık kolları sıvayarak sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Çelenk, “Bundan sonra kar, yağmur, sıcak, soğuk demeden sahada olacağız. 2019‘da çok önemli seçimler var. Önce yerel seçimler ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri yapacağız. Biz hazırlıklarımızı son sürat tamamlıyoruz, ana kademelerin kongrelerini yaptık. Bundan sonra eksiksiz olarak tüm ilçelerimiz mahalle yönetimlerini kuracağız. Her mahallemizde 10+1, eskiden köy olup mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında ise en az 3 kişiden oluşan mahalle yönetimlerimizi oluşturacağız. Sandık yönetimlerini de eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çalışmasını tamamlamış, disiplinli ve eksiksiz bir Ordu teşkilatı ile 2019 seçimlerine gidecek ve en iyi sonucu alacağız” diye konuştu.
İl teşkilatını oluştururken özellikle genç isimlerle tecrübeli isimleri bir araya getirmek gibi bir misyon edindiklerini de vurgulayan Çelenk, “50 kişilik yönetim kurulumuzun yaklaşık yarısını 35 yaş altı kardeşlerimizden oluşturduk. Tecrübeli arkadaşlarımız tecrübelerini gençlere onlara aktaracaklardır” şeklinde konuştu.

“CHP’nin derdi yenilgiye şimdiden kılıf aramak”
AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk, CHP’nin sandıklarda hile yapılacağına ilişkin söylemlerinin yenilgiye kılıf aramak için söylenmiş sözler olduğunu da kaydederek şöyle konuştu: “Şimdi ana muhalefet partisi çıkmış, yenilgisine kılıf uydurmak ve kendini şimdiden aklamak için bir algı operasyonu yapıyor. Neymiş efendim sandıkta hile yapılacakmış. Bildiğiniz gibi seçimlerde her sandıkta 1 adet sandık başkanının yanı sıra 5 partinin de temsilcisi bulunuyor. Bunların içinde CHP’de var ve oy sayımları bu kişilerin gözetiminde yapılarak tutanakla İl Seçim Kuruluna gider. Şimdi sormak istiyorum. Ey CHP, derdiniz nedir önce onu söyleyin. Siz kendi adamlarınıza mı güvenmiyorsunuz? Bu halkın tercihine mi güvenmiyorsunuz? Yoksa en iyi bildiğiniz 1950 öncesi gibi gizli oy açık tasnif zamanlarınızı mı özlediniz? Nedir sizin bu milletle derdiniz. Yıllardır sandıktan istediği neticeyi alamayan bu loserlere biz sandığımıza sahip çıkarak fırsat vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Öz kızına kurşun yağdırdı! Öz kızına kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

İlginizi Çekebilir

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.