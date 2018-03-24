İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün de olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama bugün kararsız değiliz. Bugün de olağanüstü dönemden geçiyoruz ama bugün güçsüz değiliz, bugün lidersiz değiliz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Mücadele yeni başladı." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının sadece Anadolu coğrafyasına değil, tüm dünyaya adalet, hakkaniyet ve insanlık gibi birçok değerlerin nakşedilmesini sağladığını söyledi.

Türkiye'nin tarihte de birçok kez olağanüstü zor dönemlerden geçtiğini belirten Soylu, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerin dışında terörle de yıpratılmak istendiğini anlattı.

Krizlerin ülkeye büyük zararlar verdiğini dile getiren Soylu, "Hatırlayın, ekonomik krizler, siyasal kaoslar ve bu ülkede maalesef depremle karşı karşıya kaldığımızda esasen takatsizdiniz, güçsüzdünüz. Bu olağanüstü dönemlerde güçsüzdük, bu olağanüstü dönemlerde kararsızdık, bu olağanüstü dönemlerde lidersizdik. Bugün 21. yüzyıldayız. Bizi 19. yüzyılın sonuna hasta adam olarak soktular." ifadelerini kullandı.