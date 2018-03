AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi

Türk milletinin birisini sevdiğinde ölümüne severek sahip çıkacağına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, kumaşını milletin dokuduğu, hamurunu milletin yoğurduğu bir lider olarak 2001'de bir şey söyledi. AK Parti'nin kurulduğu gün, 14 Ağustos günü Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Dedi ki, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O günden bugüne 17 yıl sonra biz hala milletimizin gözünün içine bakarak konuşabiliyoruz çünkü milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk.

Bunun için bu AK kadrolar yani sizler şehirlerinizde alnınız ak, başınız dik dolaşabiliyorsunuz."

İktidara geldiklerinde toplanan her 100 lira verginin 86 lirasının faize gittiğini anlatan Ünal, "Bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine, yüzde 46'sı diğer personel ve cari giderlere gidiyor, yatırıma ayıracak para kalmıyordu. Şimdi bu tefrikacı Kemal, bu milletin içine tefrika sokmak için her türlü ayrımcılığı, her türlü yalanı, hakareti söyleyen Bay Kemal şimdi kalkmış diyor ki 'Siz faizi ve faizcileri destekliyorsunuz'. Yahu biz iktidara geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu, bugün sadece 12 lirası gidiyor." diye konuştu.