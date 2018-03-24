HABER

AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: - "Dünyaya merhamet adına, insanlık adına, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler adına, kaybetmeye yüz tutmuş insanlığı korumak adına söz söyleyen bir lider var ve biz onunla birlikte yol yürüyoruz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Bugün Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan geleceğe dair tüm umutları"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Dünyaya merhamet adına, insanlık adına, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler adına, kaybetmeye yüz tutmuş insanlığı korumak adına söz söyleyen bir lider var ve biz onunla birlikte yol yürüyoruz." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1919'dan 2019'a mücadeleyle dolu bir yüzyıl geçirdiğini söyledi.

Hiçbir zaman istiklallerinden taviz vermediklerini vurgulayan Ünal, "Dünyaya merhamet adına, insanlık adına, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler adına, kaybetmeye yüz tutmuş insanlığı korumak adına söz söyleyen bir lider var ve biz onunla birlikte yol yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu, insan hakları ihlallerine, kadın ve çocukların katledilmesine karşı çıktığına işaret eden Ünal, artık dünyanın karşısında elini ovuşturmayan, konuşurken eşit ülke olarak masaya oturan Türkiye bulunduğunu anlattı.

Türk milletinin birisini sevdiğinde ölümüne severek sahip çıkacağına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, kumaşını milletin dokuduğu, hamurunu milletin yoğurduğu bir lider olarak 2001'de bir şey söyledi. AK Parti'nin kurulduğu gün, 14 Ağustos günü Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Dedi ki, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O günden bugüne 17 yıl sonra biz hala milletimizin gözünün içine bakarak konuşabiliyoruz çünkü milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk.

Bunun için bu AK kadrolar yani sizler şehirlerinizde alnınız ak, başınız dik dolaşabiliyorsunuz."

İktidara geldiklerinde toplanan her 100 lira verginin 86 lirasının faize gittiğini anlatan Ünal, "Bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine, yüzde 46'sı diğer personel ve cari giderlere gidiyor, yatırıma ayıracak para kalmıyordu. Şimdi bu tefrikacı Kemal, bu milletin içine tefrika sokmak için her türlü ayrımcılığı, her türlü yalanı, hakareti söyleyen Bay Kemal şimdi kalkmış diyor ki 'Siz faizi ve faizcileri destekliyorsunuz'. Yahu biz iktidara geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu, bugün sadece 12 lirası gidiyor." diye konuştu.

- "Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan umut"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da sınır ötesindeki Afrin'de vatan savunmasında olan Mehmetçik'e selam göndererek konuşmasına başladı.

Davanın büyük, yolun çetin olduğunu dile getiren Karaaslan, "Hamdolsun, bu kutlu dava yolunda sizler gibi inançlı, sizler gibi azimli, fedakar yol arkadaşlarımız var. Hamdolsun, Türkiye'yi büyük ve güçlü ülke yolunda kararlılıkla ileri taşıyan, inandığı yoldan asla geri adım atmayan cesur, kararlı liderimiz var." dedi.

Karaaslan, AK Parti'nin üyesi olmanın tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Çünkü bugün Türkiye, Avrupa'dan Afrika'ya milyonlarca kardeşimizin göğsünde çarpan geleceğe dair tüm umutları. Çünkü bugün Türkiye, bu coğrafyada yaşanan acıların, semaya açılan ellerin ve dillerden eksik olmayan dua demek. Çünkü Türkiye, savaştan kaçan çocukların umudu demek." diye konuştu.

Merakla bekleniyordu! Erişime açıldıMerakla bekleniyordu! Erişime açıldı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yokABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.