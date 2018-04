AK Parti sandık başkanları eğitim çalışması gerçekleştirildi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı Teşkilat Birimi Koordinatörlüğünde 33 merkez mahallenin sandık başkanlarına yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen sandık başkanları eğitim programına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve sandık başkanları katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, "Seçim startı verilmeden önce 20 Nisan tarihi olarak belirlediğimiz sandık başkanları eğitim toplantımızı icra ediyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken erken davrandığımız söylemleri kamuoyunda çok söylendi. Biz Erbakan geleneğinden, Milli Görüş geleneğinden geliyoruz. Bize göre seçim çalışması seçimin ertesi günü başlar seçim günü sonuç alma günüdür. 10 Nisan tarihinde basın mensuplarımıza söylediğim gibi bugün seçim olsa biz hazırız demiştik. Hakikaten de teşkilatımız ile seçimlere hazırız. 24 Haziran 2018 seçiminin kahramanları olacak siz kıymetli sandık başkanlarıma ehemmiyetli görev düşüyor. Her sandık görevlimiz o sandıkta oy kullanacak seçmenimize bizzat ulaşıp çalışmalarımızı anlatmalı. Çalışmaları yürüten siz kıymetli mahalle ve sandık başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, "Belediye olarak 24 Nisan tarihinde gerçekleşecek seçimlerle ilgili ne gerekiyorsa bizler hazırız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı Adıyamanlı hemşerilerimin göstereceğine inancım tamdır. Yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise , "Teşkilatımız ile koordineli olarak her an gelecek olan seçimlere hazır şekilde bekliyorduk. 24 Haziran seçimleri ehemmiyeti yüksek bir seçim olacak. Ülkemizi 2023 hedeflerine götürecek bir seçim olacak. Bu süreçte çalışmalarını yürüten Merkez İlçe Başkanlığımıza, mahalle ve sandık başkanlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Çalışmamızın toplantımızın, ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.