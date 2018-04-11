Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı Akdağ’da toplandı

AK Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan toplantısı Akdağ tabiat parkında yapıldı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Ak Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık; "Akdağ Tabiat Parkı’nın Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda ve milletvekillerinin katkısıyla çok güzel hale geldi. AK Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı olarak Akdağ tabiat parkımızda haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik ve buraya yapılan yatırım ve hizmetleri görme fırsatı bulduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, parka 90 gün gibi çok kısa sürede yapılan gölet, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, kamelyaları, bungalov evler, kır lokantası, kır kahvesi ve sosyal alanların ilave edilmesiyle doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini biliyoruz. Türkiye’nin en muhteşem tabiat parklarından birisi haline gelen tabiat parkına herkesi davet ediyoruz” dedi.