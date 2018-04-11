HABER

Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı Akdağ’da toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

AK Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan toplantısı Akdağ tabiat parkında yapıldı.Toplantıyla ilgili bilgi veren Ak Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık; "Akdağ Tabiat Parkı’nın Orman ve Su işleri Bakanı Prof.

Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı Akdağ’da toplandı

AK Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan toplantısı Akdağ tabiat parkında yapıldı.
Toplantıyla ilgili bilgi veren Ak Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık; "Akdağ Tabiat Parkı’nın Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda ve milletvekillerinin katkısıyla çok güzel hale geldi. AK Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı olarak Akdağ tabiat parkımızda haftalık olağan toplantımızı gerçekleştirdik ve buraya yapılan yatırım ve hizmetleri görme fırsatı bulduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, parka 90 gün gibi çok kısa sürede yapılan gölet, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, kamelyaları, bungalov evler, kır lokantası, kır kahvesi ve sosyal alanların ilave edilmesiyle doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini biliyoruz. Türkiye’nin en muhteşem tabiat parklarından birisi haline gelen tabiat parkına herkesi davet ediyoruz” dedi.

Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı Akdağ’da toplandı

Ak Parti Sandıklı İlçe Teşkilatı Akdağ’da toplandı

3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! 181 ölü

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! 181 ölü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.