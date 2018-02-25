AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Doğu Guta'da çocuklar katledilirken sessiz kalanları dünya artık hazmedemiyor. O yüzden dünyaya bu toprakların ruhu lazım." dedi.

Ünal, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk milletinin yıllardır acı ve kederle iç içe yaşadığını belirten Ünal, geçmiş dönemlerde vatandaşın hastanelerde mağdur edildiğini hatta rehin alındığı dönemlerin yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin ulaşımda, sağlıkta ve daha birçok alanda büyük sorunlar yaşadığını anlatan Ünal, AK Parti hükümetleri döneminde Türk halkının hak ettiği hizmete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ünal, AK Partinin milletin partisi olduğunu aktararak, "AK Parti değil, bir millet hareketi olarak seçen ve göreve getiren sizler büyük işler başardınız. Yola çıkarken ilk gün biz 'AK Parti partilerden bir parti değil' dedik. 'AK Parti bir millet hareketidir' dedik. Biz partiyi kurduk ama bu partinin hamurunu da kumaşını da bu millet yoğurdu, bu millet dokudu. Bu aziz millet kendi hassasiyetini ve değerlerini yaşatan ve yaşatacak bir lider istedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti şimdi ise lideri ve teşkilatıyla beraber 2019'a doğru yürüyor." diye konuştu.