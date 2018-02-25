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AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: - "Doğu Guta'da çocuklar katledilirken sessiz kalanları dünya artık hazmedemiyor. O yüzden dünyaya bu toprakların ruhu lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Doğu Guta'da çocuklar katledilirken sessiz kalanları dünya artık hazmedemiyor. O yüzden dünyaya bu toprakların ruhu lazım." dedi.

Ünal, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk milletinin yıllardır acı ve kederle iç içe yaşadığını belirten Ünal, geçmiş dönemlerde vatandaşın hastanelerde mağdur edildiğini hatta rehin alındığı dönemlerin yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin ulaşımda, sağlıkta ve daha birçok alanda büyük sorunlar yaşadığını anlatan Ünal, AK Parti hükümetleri döneminde Türk halkının hak ettiği hizmete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ünal, AK Partinin milletin partisi olduğunu aktararak, "AK Parti değil, bir millet hareketi olarak seçen ve göreve getiren sizler büyük işler başardınız. Yola çıkarken ilk gün biz 'AK Parti partilerden bir parti değil' dedik. 'AK Parti bir millet hareketidir' dedik. Biz partiyi kurduk ama bu partinin hamurunu da kumaşını da bu millet yoğurdu, bu millet dokudu. Bu aziz millet kendi hassasiyetini ve değerlerini yaşatan ve yaşatacak bir lider istedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti şimdi ise lideri ve teşkilatıyla beraber 2019'a doğru yürüyor." diye konuştu.

- "Terörün kaynağını kurutuyoruz"

Partisinin tüm engelleri aştığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Devlet, içine sızan ve onu ele geçirmek isteyen yapıları temizledi. Şimdi artık içeride terörü bitirdiğimiz gibi kaynağında da terörü kurutuyoruz. Türkiye'nin önü aydınlık ve Türkiye geleceğe yürürken dünya bir değişim yaşıyor. Bu değişim maddenin duygusuz kalpsiz makineleşmiş insanların dünyası yerini merhametin aşkın sevginin yardımlaşmanın paylaşmanın dünyasına bırakacak. Artık mazlumların sesi yükseliyor. Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür derken bütün coğrafyalarda sesi karşılık buluyorsa, bu artık zulmün ve karanlığın adaletsizliğin sona yakın olmasındandır. Çünkü artık dünya bu kadar zulüme bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe tahammül edemiyor. Doğu Guta'da çocuklar katledilirken sessiz kalanları dünya artık hazmedemiyor. O yüzden dünyaya bu toprakların ruhu lazım. Geçmiş kahramanlarımızı tanımayan istiklali ve istikbali anlayamaz."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kongre Şanlıurfa

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