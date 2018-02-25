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AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "2019'da geçeceğimiz yeni sistem, ne Recep Tayyip Erdoğan için ne de AK Parti içindir, bu Türkiye içindir. Özellikle kapitalist sömürü ile geçinmiş olanlara ders verme sistemidir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2019'da geçeceğimiz yeni sistem, ne Recep Tayyip Erdoğan için ne de AK Parti içindir bu Türkiye içindir. Özellikle kapitalist sömürü ile geçinmiş olanlara ders verme sistemidir." dedi.

Bakan Fakıbaba, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teşkilat olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, partinin mahalle temsilcilerinden sandık başkanlarına kadar her ferde ayrı ayrı görevlerin düştüğünü belirtti.

Fakıbaba, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu, bir takım oyunu biz bu oyunu AK Parti olarak bunu her yerde başarıyoruz ama Şanlıurfa başka, burada her şey farklı. Arkadaşlar bu bir dava olayı bugün varız yarın yokuz bugün bakanım yarın belki yokum. Biz dava adamıyız reisimizin ülkemizin emrindeyiz. Vatandaşımızın emrinde onların hizmetkarıyız. Bunlar geçici olaylardır, önemli olan kalıcı hizmetler yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı vardır '5 yılda çok güzel şeyler yaptınız ama bu hükumete bizim eskiden 5 yılda yaptığımızı siz 1 yıla sığdıracaksınız' dedi. Sığdıracağız inşallah sizlerle beraber çalışıp bunu başaracağız. İnşallah bu talimatı yerine getireceğiz." diye konuştu.

- 2019 seçimleri

Türkiye'nin 2019 yılında yeni bir sisteme geçeceğini vurgulayan Fakıbaba, "2019'da geçeceğimiz yeni sistem, ne Recep Tayyip Erdoğan için ne de AK Parti içindir, bu Türkiye içindir. Özellikle kapitalist sömürü ile geçinmiş olanlara ders verme sistemidir. İnşallah göreceksiniz, bu sistemle Türkiye'nin önü açılacaktır. Bu sistem Türkiye'nin varoluş sistemidir. Onun için üzerimizde çok büyük yük var, hepimizin üzerinde büyük yük var bu yükün üzerinde Allah'ın izniyle biz geleceğiz. Hep beraber bu yükü kaldıracağız. Ya uydu bir ülke olacağız ya da reisimizin başkanlığındaki sistemle özgür ve bağımsız bir ülke olacağız." ifadelerini kullandı.

Kentteki oy oranlarını artıracaklarını anlatan Fakıbaba, şehirde 2019 seçimlerinde yüzde 80 oy alabilecek potansiyelde olduklarını dile getirdi.

Fakıbaba, partisinin kendisine oy veren vermeyen herkese aynı mesafede olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa

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