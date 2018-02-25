Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2019'da geçeceğimiz yeni sistem, ne Recep Tayyip Erdoğan için ne de AK Parti içindir bu Türkiye içindir. Özellikle kapitalist sömürü ile geçinmiş olanlara ders verme sistemidir." dedi.

Bakan Fakıbaba, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teşkilat olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, partinin mahalle temsilcilerinden sandık başkanlarına kadar her ferde ayrı ayrı görevlerin düştüğünü belirtti.

Fakıbaba, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu, bir takım oyunu biz bu oyunu AK Parti olarak bunu her yerde başarıyoruz ama Şanlıurfa başka, burada her şey farklı. Arkadaşlar bu bir dava olayı bugün varız yarın yokuz bugün bakanım yarın belki yokum. Biz dava adamıyız reisimizin ülkemizin emrindeyiz. Vatandaşımızın emrinde onların hizmetkarıyız. Bunlar geçici olaylardır, önemli olan kalıcı hizmetler yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı vardır '5 yılda çok güzel şeyler yaptınız ama bu hükumete bizim eskiden 5 yılda yaptığımızı siz 1 yıla sığdıracaksınız' dedi. Sığdıracağız inşallah sizlerle beraber çalışıp bunu başaracağız. İnşallah bu talimatı yerine getireceğiz." diye konuştu.