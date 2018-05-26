AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz o kadar güzel şeyler yaptık ki bunu, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, hiç ırk ayrımı yapmadan herkes adına yaptık. Allah şahittir, biz yaratılanı, yaratandan dolayı seven bir partinin üyesiyiz." dedi. Seçim çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen Bakan Fakıbaba ve beraberindeki milletvekili adayları, GAP Havalimanı'nda kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı. Daha sonra AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için 11 Nisan Spor Salonu'na gelen adaylar, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin uzun süredir Türkiye'de önemli işlere imza attığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Seçimlerde vatandaşlardan oy isteyen Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da milletvekili adaylarını kendisinin belirlediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ahmet Eşref Fakıbaba, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'deki tüm kesimleri kucaklamaya ve eşit hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz o kadar güzel şeyler yaptık ki bunu, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, hiç ırk ayrımı yapmadan herkes adına yaptık. Allah şahittir biz yaratılanı, yaratandan dolayı seven bir partinin üyesiyiz. Geriye gidip isim vermek de istemiyorum, yani onlar sadece konuşur biz iş yaparız. 15 yılda çok şey yaptık ama lütfen bize müsaade edin, 5 yılda söz veriyoruz 15 yılda yaptığımızı katlayacağız. Hiç ayrım yapmadan ben hem Kürt'üm hem Türk'üm hem Laz'ım hem Arap'ım arkadaş, ben insanım insan. Herkesi seviyorum etnik kökenle biz hiçbir zaman siyaset yapmıyoruz. Çünkü bu bir zenginliktir. Yapacak çok şeylerimiz var. 15 Temmuz'u beraber yaşadık 15 Temmuz'da başarılı olsalardı şimdi bir tanesini göstermelik olarak koltuğa oturtacaklardı ve Türkiye, Suriye, Irak gibi ülke olacaktı." Partisinin her zaman olduğu gibi 24 Haziran'daki seçimlerden de başarıyla çıkacağına inandığını ifade eden Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da da yüksek oy beklediklerini söyledi. Yapacakları çalışmalarla Şanlıurfa'da eğitim, sağlık ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, bunu ekip olarak gerçekleştireceklerini dile getirdi.