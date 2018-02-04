AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Birecik’te

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Birecik ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ilçe teşkilatı yöneticileri ve partililerle sohbet etti. Çelik, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, “Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar Cumhurbaşkanımıza tosladılar” dedi.

Faruk Çelik ve beraberindeki Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik’te Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı.

AK Parti Birecik İlçe Teşkilatında, misafirler ve partililere hitaben konuşma yapan Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, başta sahil projesi ve SGK olmak üzere ilçeye kazandırılan birçok kalıcı hizmette Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik’in imzasının bulunduğunu söyledi. Çelik’e ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Pınarbaşı, “Birecik halkı vefalıdır, yapılan hizmeti asla unutmaz. Sizlere tekrar ilçe halkım adıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Milletvekili Faruk Çelik ise konuşmasında ilçe kongrelerinin tamamlandığını hatırlatarak hem eski yönetimlere teşekkür etmek hem yeni yönetimlere hayırlı olsun demenin yanı sıra partililerle sohbet edip kucaklaşmak için ilçeleri gezdiğini vurguladı. Çelik, Birecik’te gördüğü sevgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin vereceği bir çakıl taşı yok

Gündeme ilişkin konuları de değerlendiren Milletvekili Faruk Çelik, terörün Türkiye gündemine yeni girmediğini, 30 - 35 yıldır bu ülkenin başına bela olduğunu belirterek, “Yaşadığımız bu süreç tabi ki kimsenin tasvip edemeyeceği, istemeyeceği bir süreç ama Türkiye güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundaydı. Bakın şehitlerimiz geliyor, yüreğimiz kanıyor ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin verecek tek çakıl taşı yoktur. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

Amaç güçlü Türkiye kaygısıdır

Faruk Çelik, terör örgütleri ve onlara destek verenlerin amaçlarının herkesçe bilindiğini vurgulayarak, “Türkiye tam iki yakasını bir araya getirecek bir olay patlatılıyor. Piyonlar ve uluslararası güçlerin, silah tüccarlarının, emperyalist dediğimiz unsurların piyonu olanlar artık deşifre oldular. Artık bu silahları kim veriyor, kim kullanıyor, hangi amaçla kullanılıyor herkes biliyor. Amaç güçlü Türkiye kaygısıdır. Türkiye rahatsız olsun, gelişmesin, güç olmasın istiyorlar. Çünkü Türkiye kalkınırsa, kişi başı gelir yükselirse kimse terörün oyuncağı olmaz. Teröristler kendilerine yandaş bulamaz. İşi, aşı, ekmeği olan bunların kucağına düşmez. Şanlıurfa’da 3 tane organize sanayi bölgesi kuruldu. Silahlar patlamasa burada yüz binler çalışırdı. Birecik’te organize sanayi bölgesi kurduk. Yine silahlar patlamasa buraya yatırımcı akın ederdi. Türkiye kalkınıyor, gelişiyor diye paniğe kapıldılar. Şimdi sahneledikleri oyunun ikinci perdesidir. Parçalayıp, bölerek küçük devletçikler kurup hükmetmek istiyorlar ama şükürler olsun ki Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar Cumhurbaşkanımıza tosladılar. Allah bu milleti seviyor bu milletin yüzüne bakıyor. Bu dönemde 90’lı yılların koalisyon hükumetleri, aciz liderleri olsa bu memleketin hali ne olurdu. Birecik’te bu toplantıyı yapabilir miydik. Başta liderimiz olmak üzere takım olarak hepimizin ayaktayız. Bir çakıl taşı vermeyiz, şehit kanı ile sulanan topraklardan bir çakıl taşı alamazlar. Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap ve daha birçok etnik gruplar kardeşçe, dostça yaşıyor. Herkes işinin gücünün derdinde. Biz de devlet olarak, hükumet olarak vatandaşımızın refah seviyesini nasıl yükseltiriz onun çabasındayken bu olaylar yaşanıyor. Birecik’e doğalgaz geliyor, sahil park yapılmış, hastane yapılıyor, organize sanayi bölgesi yapılıyor ve daha sayamadığım birçok hizmet neden yapılıyor Halkın refah seviyesi yükselsin diye. Terör örgütlerinin elebaşları bunları istemiyorlar. Kalkınırsak terör eleman bulamayacak. Bütün dertleri Türkiye’nin kalkınmasının önüne geçmek” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Faruk Çelik, parti teşkilatına ziyaretinin ardından beraberindeki milletvekilleri Belediye Başkan Faruk Pınarbaşı, ilçe teşkilatı ve diğer partililerle birlikte geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden merhum milletvekili Abdülkadir Yüksel’in kabrini ziyaret ederek, dualar okudu.