HABER

AK Parti Saruhanlı İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27.

AK Parti Saruhanlı İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
AK Parti Manisa İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığında 24 Haziran seçimlerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş, İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar ve teşkilat mensupları katıldı. İlçe Başkanı Gökmen, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin, vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:"Biz milletimizin huzuruna çıkmaya hazırız. Bunun için Adalet ve Kalkınma Partisi Saruhanlı İlçe Teşkilatı olarak seçimlere hazırız. Tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımızı başlattık. Halkımızla el ele, gönül gönüle verdik. 24 Haziran tarihine odaklandık. 24 Haziran’da yapılacak seçim, bizler için sıradan bir seçim değil, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin kapılarını açacak önemli bir seçimdir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Milletimizin teveccühünü kazanmak için yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin"

AK Parti Saruhanlı İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmündeAbdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti, 24 haziran seçimi için toplandı

Son dakika! AK Parti, 24 haziran seçimi için toplandı

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.