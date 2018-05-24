AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.
Ankara Spor Salonu'nu dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerindeki Türk bayraklarını ve AK Parti flamalarını sallayıp cep telefonlarının ışıklarını yakarak karşıladı.
Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı ve karanfil attı.
Bu sırada salonda, AK Parti'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan ve "Erdoğan Marşı" ismini taşıyan seçim şarkısı çalındı.
Erdoğan salona gelmeden önce, sözü Mustafa Doğruöz ve Eyüp Anlaş'a, bestesi Arslanbek Sultanbekov'a ait, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, canımsın, davamsın hey Türkiye" sözlerinin yer aldığı "Birlikte Türkiye" isimli yeni seçim şarkısı partililere dinletildi.
Toplantının başında "Vakit Türkiye Vakti" isimli kısa film de salondakilere izletildi.
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti aday listelerinden milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bakanlar katıldı.
Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından AK Parti milletvekili adaylarını tanıtacak.
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