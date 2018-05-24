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AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Vakit Türkiye vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz" - "İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız" - "Milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit Türkiye vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, partinin 2011 seçim müziği olan "Haydi Bir Daha" şarkısının sözlerini okuyarak başladı. Bu sırada şarkı da fonda çalındı.

"Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz milletvekili adaylarını sevgiyle selamlıyorum." diyen Erdoğan, İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'den Hatay'a, İzmir'den Iğdır'a kadar ülkenin dört bir yanında iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal rızkının peşinde koşan, gönülleri ve duaları kendileriyle beraber olan herkese selamlarını gönderdi.

Annelere, kadınlara, gençlere de selamlarını ileten Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, bunun için de eğitimden siyasete her alanda önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili adaylarının, milli iradenin temsilciliğine talip olarak kutlu yolculuğa çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. Biz, aynı zamanda Mecliste ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için de mücadele ediyoruz."

Milletin huzuruna ilk defa çıktıkları 2002 seçimlerinde yüzde 34 oy oranına ulaşarak, parlamentonun yüzde 63'ünü alarak iktidar olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47'ye çıkardık ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinden yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık ve elbette tek başına iktidar olarak yola devam ettik." diye konuştu.

- "(Vakit Türkiye vaktidir) diyerek yola çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran 2015'te yüzde 41 düzeyindeki oy oranına rağmen tarihlerinde ilk defa Mecliste çoğunluğu sağlayamadıkları bir seçim yaşadıklarını ifade etti.

"Biz, tek başımıza hükümet kuramadık ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar." ifadesini kullanan Erdoğan, 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilendiğini ve yüzde 49,5 oy oranıyla AK Parti'nin tek başımıza iktidara geldiğini, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaştıklarını hatırlattı.

Erdoğan, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştıklarını anımsatarak, "Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle süren, bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık. Tüm bu saldırıların üstesinden sadece ve sadece milli iradeye olan bağlılık ve güvenimiz sayesinde geldik. Biz de işte böyle bir mirasla ve 'Vakit Türkiye vaktidir' diyerek yola çıkıyoruz." diye konuştu.

- "Mecliste de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor"

Erdoğan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız."

Salondakilere, "Buna hazır mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hazırız" cevabı üzerine "İşte bu cesaret, bu heyecan, bu coşku Allah'ın izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen neticeyi getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde milletin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadıklarına işaret ederek, "Milletimizin huzuruna hep bir yanımızda önceki hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, diğer yanımızda bir sonraki dönemde yapacaklarımız olduğu halde çıktık." diye konuştu.

(Sürecek)

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24 haziran seçimleri AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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