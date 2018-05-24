Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizim takdirine sunuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, "6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz." ifadesini kullandı. Beyannamenin "Gelecek Vizyonu"yla ilgili bölümünü paylaşan Erdoğan, "Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanırken, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz, dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

- "Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz" Dijitalleşmeye özel bir önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için, 2023 vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk, yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, Türkiye'yi iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz." 2023'e beş kala ufuk çizgisi olarak belirledikleri 2053 ve 2071'e doğru emin adımlarla yürüdüklerine işaret eden Erdoğan, "Gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. Böylece dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5 düzeyine taşıyacağız." dedi. - "Kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız." Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda, geçici rüzgarlara kapılmayıp, dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapının güçlendirilerek yola devam edileceğini bildiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun tüm avantajlarını kullanarak, ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten, bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline dönüştüreceğiz. Üretim biçimimizi günümüzde en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye dayalı üretim, büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız. Topyekün kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız." - "Ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız"

Son 16 yılda yapılan atılımlarla Türkiye'yi üst orta gelir grubuna yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı hedeflediklerini aktardı. Türkiye'de bu gücün olduğunu kaydeden Erdoğan, "Hiç endişemiz yok. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız. BM İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız." dedi. Toplumun, gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hakkaniyeti sağlamış hale getirileceğini anlatan Erdoğan, "Çalışma, istek, yetenek ve becerisine sahip herkesin yönetime katkıda bulunduğu, demokratik standartları yüksek her alanda kalkınmış bir ülke olma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz." değerlendirmesini yaptı. Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmelerin şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacaklarını belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: