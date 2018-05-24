AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. Dünya beşten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedeflediklerini bildirdi. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projeleri birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz." diye konuştu. Özellikle savunma sanayinde gelecek dönemde Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağını, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına gireceğini vurgulayan Erdoğan, siber alanda da ülkenin yerli ve milli teknolojik altyapısıyla organizasyon kabiliyetini geliştireceğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanlarında uluslararası standartlarda en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceklerine işaret etti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam hedeflediklerini, bu bağlamda akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirleri daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşturacaklarını anlatan Erdoğan, "Gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakacağız. Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıyan, öyle bir anlayış." dedi. - "Gereken adımları atacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye, yeni yeni atılımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'nin özellikle gelişmekte olan ülkelerin sıkıntı ve beklentilerini dile getirmede önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu tecrübeden de faydalanarak AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Bunun için gereken işbirliklerini daha da sıkılaştırarak, katma değerin bu coğrafyalarda üretilmesi için gereken adımları da atacağız. Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirterek, "Vakit Türkiye vakti." diye konuştu. - "Bağımsız, güçlü Türkiye" Seçim beyannamesinin ikinci kısmını yeni yönetim modelinin oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin aynı zamanda yeni yönetim sisteminin ilk defa hayata geçirilmesine vesile olacağını kaydetti. Milletin 24 Haziran'da bir sandıkta kendini temsil etmek üzere Meclis'e göndereceği milletvekillerini, diğer sandıkta kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçeceğine işaret eden Erdoğan, "Bunun için yeni dönemi, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye cümlesiyle ifade ediyoruz." diye konuştu. Erdoğan, konuşması sırasında salondaki gençlere, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve bağımsız, güçlü Türkiye." ifadesini tekrarlattı ve "Bununla yola devam edeceğiz." dedi.