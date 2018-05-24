Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edecek yöntemlerin geliştirileceğini belirtti. "Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, seçim beyannamesinin dördüncü başlığını "İnsan ve Toplum" olarak belirlediklerini bildirdi. Erdoğan, AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla iktidara geldiğini ve tüm icraatlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiğini hatırlattı. Eğitimin altyapı eksiğini geçen 16 yılda büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki yıldan itibaren de tüm okulların tam gün eğitime geçebilecek hale geleceğini söyledi. "Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçeğe dayalı potansiyelin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılmasını sağlayacak, bireyden topluma, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim ortamını inşa edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, eğitimde bir kalite seferberliği başlatacaklarına dikkati çekerek, kurumsal yapılardan okul türlerine, öğrencilerin becerilerinin yönlendirilmesinden öğretmenlerin niteliklerine kadar eğitimin her alanında çok önemli reformların hayata geçirileceğini dile getirdi. Müfredatın Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre güncelleneceğini belirten Erdoğan, üniversiteleri dünya çapında markalar çıkaracak şekilde destekleyeceklerini söyledi. Kültür ve sanatın yeni dönemde öncelikleri arasında yer alacak bir diğer konu olduğunu ifade eden Erdoğan, kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılacağını aktardı. - "Kültür merkezi olmayan il kalmayacak" Telif haklarından kültür mirasına kadar her alanda eksiklikleri tamamlayarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültürümüzün dünyaya tanıtımında çok önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine özel destek vereceğiz. Kütüphanelerimizi, yaşayan mekanlar anlayışıyla, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşaatı bitmek üzere olan 5 milyon kitap kapasiteli kütüphanemizi dünya çapında bir merkez haline getireceğiz. 24 saat öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Rami Kışlasını, restorasyonunu tamamladıktan sonra 7 milyon kitaba sahip bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Nüfusu 5 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerimizin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. Kültür merkezlerimizi de özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezimiz olmayan il kalmayacak." Erdoğan, sağlığın da AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan birisi olduğunu dile getirerek, sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini bildirdi. Şehir hastaneleri projelerinin de meyvelerini vermeye başladığını aktaran Erdoğan, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri şehir hastanelerinin hizmete açıldığını hatırlattı. Manisa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastanelerinin de bu yıl bitmeden açılacağını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz, ülkemizde sağlık hizmetlerinin standardını bir üst seviyeye yükseltecektir." dedi.

Erdoğan, sağlıklı nesiller için normal doğumun teşvik edileceğini, kanserden diyabete, geleneksel tıbba kadar sağlığın her alanında daha iyi hizmetler vermek için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Yerli aşıdan, tıbbi cihaza kadar sağlık sektöründe de yerlileşme oranının yükseleceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye Genom Projesi kapsamında Türkiye'deki nüfusun gen havuzunun çıkarılarak kişiye dayalı tıp uygulamalarının da geliştirileceğini aktardı. Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sadece iş değil aynı zamanda kariyer sahibi olmalarını da hedeflediklerini, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yurt dışı eğitim imkanlarını artırarak dünyayı bilen, tanıyan ve oradaki birikimleri ülkeye taşıyacak bir kuşak yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Üniversite ve yurtlar konusunda atılan adımları taçlandıracak projelerin de yeni dönemde hayata geçirileceğini anlatan Erdoğan, siyasette de gençlerin önünü AK Parti'nin açtığını vurguladı. Erdoğan, seçilme yaşını önce 25'e daha sonra da 18'e düşürerek, gençlerin enerjisini daha fazla siyasete yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.