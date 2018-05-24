Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere, özellikle merkezi bölgelerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz ya eski statları Millet Bahçeleri'ne dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim'de taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın tamamında kuracağımız millet bahçesidir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rusya ile yürüttükleri Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesinde önümüzdeki yıl gaz akışının başlamasını beklediklerini aktardı. Tuz Gölü'nde ve Kuzey Marmara'da iki büyük doğalgaz yeraltı depolama tesisi yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşasının sürdüğünü belirtti. Türkiye için büyük öneme sahip bu santralın ilk ünitesini 2023'te devreye almayı planladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sinop'taki nükleer güç santralı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda çok önemli çalışmalar başlattık, bunları geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

Büyükşehirlerin içme suyu ihtiyaçları için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve halen devam edenlerin bulunduğunu anlatan Erdoğan, hiçbir büyükşehirin içme suyu sıkıntısı çekme ihtimali kalmayana kadar bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Çevre alanında da çok önemli projeleri bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, Ergene Havzası'ndaki sanayi tesislerini ve organize sanayi bölgelerini aynı çatı altında toplayacaklarını açıkladı. Erdoğan, "Bunların atık sularını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edecek tesisin inşasına başladık. Tesisin Çerkezköy bölümünü bu yıl, Ergene hattını önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Nüfusu 25 binin altındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon projelerine yüzde 50 hibe vermeye devam edeceğiz. Katı atıklar için de benzer bir destek sağlayacağız." diye konuştu. - Millet Bahçeleri projesi Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere, özellikle merkezi bölgelerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz ya eski statları Millet Bahçeleri'ne dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim'de taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın tamamında kuracağımız Millet Bahçesi'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Artık orası havalimanı olmaktan çıkacak, orayı aynen bir Central Park, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz ve onların hepsinden daha büyük olacak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele değil, icraat. Ayrıca, Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy'de de bunlara ilaveten yapılacak millet bahçelerimiz var. İstanbul'un farklı bölgelerinde 30 tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara'da mevcut AKM alanını, İzmir'de değişen statların yerine bu tür parklar yapacağız. Eskişehir'de eski stadı, artık orayı da bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Bursa'da eski stadın yerine, Trabzon'da eski Avni Aker Stadı'nın yerine orda da yine bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de, Samsun'da, Malatya'da eski statların yerlerini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum kimmiş çevreci? Bugüne kadar milyarlarca fidan diken bir iktidarız biz. Şimdi bunu çok daha farklı bir döneme getiriyoruz." - "AK Parti'nin en büyük gücü milletiyle olan bağı"

Ar-Ge'den haberleşmeye, bölgesel ve kırsal kalkınmadan sosyal destek programlarına kadar daha çok sayıda projeleri olduğunu kaydeden Erdoğan, anlattıklarının ise özetin özeti mahiyetinde olduğunu vurguladı. Beyannamenin 360 sayfalık kitap halinde dağıtılacağını ve tüm detayların orada yer alacağını belirten Erdoğan, "Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi ve seçim çevrenizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. AK Parti'nin en büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbette bunun bir parçası olan ülkesine yaptığı hizmetlerdir. Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. Varsın diğer adaylar, partiler, yalanla, iftirayla, kavgayla vakit geçirsin. Siz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı milletimize anlattın." diye konuştu. AK Parti adayı olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adaylarının duruşu, bakışı, anlayışı, aşkı ve davası olan insanlar olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Unutmayınız sizler aynı zamanda bir büyük medeniyet davasının temsilcisisiniz. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik'te Selçuklu'yla, Söğüt'te Osmanlı'yla, Ankara'da cumhuriyetle güzel bir başlangıç yaptık. 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'la milletimizle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 'Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek milletimizin takdirine sunduğumuz seçim beyannamemizin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Vakit birlik, vakit Türkiye vaktidir. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak."