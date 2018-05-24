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AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "(65. Hükümetin görevde 2 yılı tamamlaması) 2 yıl kısa bir süre olabilir ama siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacak 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi" - "Darbesi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, 94 yıllık yönetim sistemini değiştiren anayasa değişikliği halk oylaması ve rekor büyümesiyle iz bırakan 2 yılı tamamlamış oluyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümetin görevde 2 yılı tamamlamasına ilişkin, "2 yıl kısa bir süre olabilir ama siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacak, 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi." dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime sayılı günlerin kaldığını, AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün saydıklarını belirtti.

"Milletin adamı", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün seçim beyannamesini açıkladıktan sonra "Vakit Türkiye vaktidir" diyerek, ülkenin dört bir yanına dağılacaklarını anlatan Yıldırım, her vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacaklarını ifade etti.

Geçmişteki 3 Kasım heyecanını, 22 Temmuz coşkusunu, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan zaferini 24 Haziran'da şaha kaldıracaklarını vurgulayan Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar kadar bölgedeki ve dünyadaki masum milletlerin de umudu olduğunu bildirdi.

- "16 yılı dolu dolu geçirdik"

24 Haziran seçimlerine katılan bütün partilere, adaylara başarılar dileyen Başbakan Yıldırım, millete hizmete talip herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak, "AK Parti adaleti, özgürlüğü, kalkınmayı, kardeşliği, vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda vatandaşın mutluluğu, özgürlüğü, refahı vazgeçilmez öncelikler arasındadır. 16 yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yönetimini AK Parti'ye teslim etti. 16 yılı dolu dolu geçirdik, dünyada az görülen bir başarı hikayesini yazdık. Hem güveni hem istikrarı sağladık hem de ekonomik istikrarı sağlayarak bu başarıyı elde ettik. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları, torunlara bırakmadık. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek o sözlerimizi yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik." diye konuştu.

- "Türkiye potansiyeliyle de zengin bir ülke"

Yıldırım, AK Parti'nin gençlerle 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü, kadınlarla siyaseti daha dinamik hale getirdiğini kaydetti.

Listelerinde kadın adaylara en fazla yer veren partinin AK Parti olduğuna işaret eden Yıldırım, "Biz sadece milletin yüzünü güldüren, hayatını güzelleştiren, aşına ekmeğine bereket katan işler yaptık. 16 yıl içinde, olmaz denilenlerin olduğuna, hayal denilenlerin gerçeğe döndüğüne birlikte şahit olduk. Devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasındaki değişim ortada. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasi yolundaki atılımlarıyla ülkemiz sürekli gelişiyor, güvenle büyüyor. Ülkemiz, ihracatta, sanayide ve turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırım, üretim ve istihdamda önemli ilerlemeler kaydettik. Türkiye tarihi, medeniyeti ve kültürüyle olduğu kadar büyük potansiyeliyle de zengin bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

- 65. Hükümetin görevde 2 yılı tamamlaması

Başbakan Yıldırım, 24 Mayıs tarihinin önemli ve özel bir anlamı olduğunu belirterek, bugün itibarıyla 65. Hükümetin görevde 2 yılını tamamladığını anımsattı.

Bu sürede bakan arkadaşlarıyla ülke ve millet için çok önemli kararlar aldıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle milletin yüzünü güldürecek sonuçları birlikte elde ettiklerini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"2 yıl kısa bir süre olabilir ama siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacak 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbesi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, 94 yıllık yönetim sistemini değiştiren anayasa değişikliği halk oylaması ve rekor büyümesiyle iz bırakan 2 yılı tamamlamış oluyoruz. Bu süreçte yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bütün bakan arkadaşlarıma zorlu süreçte gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Aziz milletime bu 2 yıl içinde başta 15 Temmuz olmak üzere her sıkıntıda daima yanımızda yol yürüdükleri için minnettarlığımı sunuyorum."

24 Haziran'a bir ay kaldığını, bir ay sonra Türkiye'nin yeni dönemine, 2023'e gidecek bu yolculukta yine birlikte olduklarını bildiren Yıldırım, AK Parti kadrolarına seçimlerde başarı diledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Seçim Beyannamesi

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