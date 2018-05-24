AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümetin görevde 2 yılı tamamlamasına ilişkin, "2 yıl kısa bir süre olabilir ama siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacak, 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi." dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime sayılı günlerin kaldığını, AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün saydıklarını belirtti.

"Milletin adamı", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün seçim beyannamesini açıkladıktan sonra "Vakit Türkiye vaktidir" diyerek, ülkenin dört bir yanına dağılacaklarını anlatan Yıldırım, her vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacaklarını ifade etti.

Geçmişteki 3 Kasım heyecanını, 22 Temmuz coşkusunu, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan zaferini 24 Haziran'da şaha kaldıracaklarını vurgulayan Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar kadar bölgedeki ve dünyadaki masum milletlerin de umudu olduğunu bildirdi.