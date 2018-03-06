AK Parti seçim çalışmalarına Sarıgöl’den başladı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçim çalışmalarını Sarıgöl ilçesinden başlattı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim Kurulu tarafından bir dinlenme tesisinde düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti eski İlçe Başkanları İbrahim Kaya, Mustafa Erol ve Muhammet Toy ile mahalle muhtarları da yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, seçimlerin ilk çalışmasını Sarıgöl’den başlattıklarını ifade ederek, "Yerel seçimlerde Sarıgöl başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesini mutlaka AK Belediyecilik ile tanıştırmak istiyoruz. Bu nedenle artık Manisa’da oturmak yok. Her hafta bir ilçe ziyaret edilecek, gerekirse gece de kalınacak ve vatandaşlarımıza AK Belediyeciliği anlatacağız. Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri MHP’de, inanın ki buralar AK Belediye yönetiminde olsa, ikinci bir Sarıgöl daha yapılırdı" dedi.