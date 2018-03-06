AK Parti seçim çalışmalarına Sarıgöl’den başladı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçim çalışmalarını Sarıgöl ilçesinden başlattı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim Kurulu tarafından bir dinlenme tesisinde düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti eski İlçe Başkanları İbrahim Kaya, Mustafa Erol ve Muhammet Toy ile mahalle muhtarları da yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, seçimlerin ilk çalışmasını Sarıgöl’den başlattıklarını ifade ederek, "Yerel seçimlerde Sarıgöl başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesini mutlaka AK Belediyecilik ile tanıştırmak istiyoruz. Bu nedenle artık Manisa’da oturmak yok. Her hafta bir ilçe ziyaret edilecek, gerekirse gece de kalınacak ve vatandaşlarımıza AK Belediyeciliği anlatacağız. Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri MHP’de, inanın ki buralar AK Belediye yönetiminde olsa, ikinci bir Sarıgöl daha yapılırdı" dedi.
"Vatandaşların, muhtarların görüşü alınacak’’
Yerel seçimlerde bundan böyle vatandaşların ve muhtarların görüşü alınarak aday belirlemesi yapılacağını ifade eden Mersinli, "Bundan önce, genel merkezin belirlediği adaylarla seçime gidiliyordu. Önümüzdeki seçimlerde ise muhtarların, vatandaşların istediği adaylar arasından belediye başkan adayları seçilecek" diye konuştu.
Programın ardından AK Parti Sarıgöl İlçe Lokaline giderek burada partililerle de sohbet eden mersinli daha sonra, Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezinde Dr. Cenk Uğur Çelik’i, Sarıgöl Develet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman’ı makamında ziyaret ederek, hastaneyi gezip hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı Halil Duran’ı da ziyaret eden Mersinli Buldan Barajı kapalı sistem çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç’ı da makamında ziyaret eden Mersinli daha sonra ilçe esnafını dolaşarak gece geç saatlerde Sarıgöl’den ayrıldı.
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