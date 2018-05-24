AK Parti seçim ve beyannamesini açıklıyor (1)

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceği Ankara Spor Salonu, partililer tarafından dolduruldu. 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri öncesi AK Parti, Seçim Beyannamesi ve Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Ankara Spor Salonunda gerçekleşen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Salona, 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye', 'Yaparsa yine AK Parti yapar', 'Siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor', 'Demokrasi Kahramanları, Türkiye'nin kadınları', 'Vakit Türkiye Vakti' pankartları asıldı. Ayrıca salonda Erdoğan'ın posterleri yer aldı. Salonu dolduran partililer çalınana müziklere Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarını sallayarak eşlik etti. Aday tanıtım toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca partisinin seçim beyannamesini açıklayacak.
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Ofis basan kızlar terör estirdi!
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan görüntü
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum