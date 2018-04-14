AK Parti seçimlere sıkı hazırlanıyor

AK Parti Düzce Teşkilatlarında 2019 seçimleri öncesinde istişare toplantı düzenlendi.
Toplantıya AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur, İl Başkanı Vekili Okan Acar, Kadın Kolları Başkan Vekili Yeliz Yakallıoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, ilçe başkanları, seçim kurulu üyeleri ve partinin seçim işleri başkanları katıldı.
AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Okan Acar, Düzce’nin 2001 yılından bu yana Düzce’nin AK Partiye her zaman destek verdiğini belirterek sözü AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur’a bıraktı.
Slayt eşliğinde yapılacak olan seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Yağmur, “ Parti olarak 2019 seçim süreçlerini daha iyi yapabilmek adına böylesi toplantıları organize ediyoruz. Seçim güvenliği ve seçim ittifakı ile ilgili kanun meclisten geçti. Artık 2019 seçim sürecine girildi ve teşkilatların bu sürece çok sıkı bir şekilde hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.
Konuşmanın ardından AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur, slaytlar eşliğinde tüm maddeleri açıkladı.
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