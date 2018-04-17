AK Parti Şehzadelerde Tülay Şentürk güven tazeledi

AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları 2. Olağan Kongresinde atamayla göreve getirilen Tülay Şentürk, tek listeyle yeniden başkanlık görevine seçildi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları 2. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonu’nda tek listeyle gerçekleşen kongrede atamayla gelen Tülay Şentürk yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, devraldığı görevi yerine getirmenin heyecanı içerisinde olduğunu belirtti. Kendisine güvenerek, başkanlık görevini yeniden layık görenlere teşekkür eden Şentürk, "2013 yılında Şehzadeler İlçe Kadın Kolların Teşkilatımızda sosyal politikalar, halkla ilişkiler ve il kadın kollarında siyasi ve hukuki işler başkanlığını yaptım. İl Kadın Kollarımızda siyasi ve hukuki işler başkanlığı görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Şimdi de genel merkezimizin takdiri ile değerli başkanımın desteğiyle Şehzadeler Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildim. Bana verilen bu görevi onurla ve gururla devralmanın heyecanı içerisindeyim." diye konuştu.

Şentürk’ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2019’da Manisa’da zafer üstüne zafer kazanacaklarını dile getirdi. Başkan Çelik, "Hamdolsun AK Parti Kadın Kolları Teşkilatları, AK kadınlarımız, sultanlarımız, Hayme Ananın torunları, Gördesli Makbule Hatun’un torunları, güzel insanların torunları bugünde Bedesten’i bir akşam saatinde hınca hınç doldurarak Şehzadeler Kadın Kolları Kongremizi adeta bir bayrama dönüştürerek dosta güven düşmana korku salarak bundan sonrada bu kutlu yürüyüşün yılmaz bekçileri ve yılmaz neferleri olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik’in ardından konuşan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ise Şentürk’e görevinde başarılar diledi.

Ardından AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, kadın kolları kongresi yapan tek parti olduklarını dilere getirerek, "Hiçbir siyasi partide kadın kolları kongresi gerçekleştiremiyorlar. Biz hamdolsun ana kademe il kongrelerini tamamladık, gençlik kolları kongrelerimizi tamamladık şimdide çok şükür kadın kolları kongrelerimizi bitirmek üzereyiz. İnanın ana muhalefet partisi il kongresi bile bu kadar kalabalıkta yapılmıyor. Bu sinerjiyle bizlere cesaret ve güç veriyorsunuz" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şentürk’ün başarılı olduğunu dile getirerek "Çok başarılı bir Şehzadeler teşkilatımız var onunla birlikte her kesim tarafından sevilen ve gönüllere taht kuran çok başarılı bir Belediye Başkanımız var. Ben inanıyorum ki bu çalışmalar bu hizmetler 2019’da karşılığını alacak. Yerel ve genel seçimlerde Şehzadeler daha büyük başarılar elde edecek. Tülay Başkanımız çok başarılı teşkilata geldiği günden beri çalışmasıyla herkesin dikkatini çekiyor. İnşallah daha da başaralı olacak güzel işlere imzasını atacak" diye konuştu.

Seçime tek listeyle giden mevcut başkan Tülay Şentürk, 400 delegenin 283’ünün oyunu alarak yeniden başkan seçildi.