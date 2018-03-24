AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Başterzi istifa etti

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda Selçuk’ta AK Parti İlçe Başkanlığı seçimini kazanan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi İl Başkanı Aydın Şengül’le istifasını sundu.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda kongre süreci devam ederken, AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı seçiminde partinin adayı mevcut İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen’in karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi seçimi kazanmıştı. Yeni ilçe başkanı Başterzi, devir teslim olmadan ani bir karar alarak AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Aydın Şengül ile görüşerek, ‘gerekirse istifa ederim’ mesajını verdi. Yapılan görüşme sonrasında Şengül,
Başterzi’nin istifasını kabul etti.
“Makam mevki beklentimiz yok”
Başterzi, İl Başkanı Aydın Şengül ile makamında görüştükten sonra Şengül ile birlikte kameraların karşısına geçti ve “İstifamı getirdim. Hiçbir sıkıntı yoktur. Makam mevki beklentimiz yoktur. Cumhurbaşkanımızla görüştüm ve benimle birlikte seçim kazanan 15 kişinin istifasını verdim. Başkaldırı falan yoktur. Takdir genel merkezimizindir” ifadelerini kullandı.
“Diğer ilçelerde de böyle çalışma var”
İl Başkanı Aydın Şengül ise yeni bir atama gerçekleştireceklerini belirterek,
“Osman Bey de Sema Hanım da atanabilir. İkisi de olmayabilir. Amaç oradaki kutuplaşmayı önlemektir. İki tarafa da oy verenler AK Partili. Bu makam mevkiler gelip geçicidir. İl başkanı da ilçe başkanı da simgedir. Diğer ilçelerde de böyle bir çalışma var. Verdiğimiz karar doğru olmayabilir. Orada da böyle olaylar olursa neticesi böyle olacaktır. Şimdiden olacakları söylüyoruz” diye konuştu.
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