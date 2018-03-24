AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Başterzi istifa etti

“Diğer ilçelerde de böyle çalışma var”

İl Başkanı Aydın Şengül ise yeni bir atama gerçekleştireceklerini belirterek,

“Osman Bey de Sema Hanım da atanabilir. İkisi de olmayabilir. Amaç oradaki kutuplaşmayı önlemektir. İki tarafa da oy verenler AK Partili. Bu makam mevkiler gelip geçicidir. İl başkanı da ilçe başkanı da simgedir. Diğer ilçelerde de böyle bir çalışma var. Verdiğimiz karar doğru olmayabilir. Orada da böyle olaylar olursa neticesi böyle olacaktır. Şimdiden olacakları söylüyoruz” diye konuştu.