HABER

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Başterzi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda Selçuk’ta AK Parti İlçe Başkanlığı seçimini kazanan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi İl Başkanı Aydın Şengül’le istifasını sundu.AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda kongre süreci devam ederken, AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı seçiminde partinin adayı mevcut İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen’in karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi seçimi kazanmıştı.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Başterzi istifa etti

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda Selçuk’ta AK Parti İlçe Başkanlığı seçimini kazanan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi İl Başkanı Aydın Şengül’le istifasını sundu.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda kongre süreci devam ederken, AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı seçiminde partinin adayı mevcut İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen’in karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi seçimi kazanmıştı. Yeni ilçe başkanı Başterzi, devir teslim olmadan ani bir karar alarak AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Aydın Şengül ile görüşerek, ‘gerekirse istifa ederim’ mesajını verdi. Yapılan görüşme sonrasında Şengül,
Başterzi’nin istifasını kabul etti.

“Makam mevki beklentimiz yok”
Başterzi, İl Başkanı Aydın Şengül ile makamında görüştükten sonra Şengül ile birlikte kameraların karşısına geçti ve “İstifamı getirdim. Hiçbir sıkıntı yoktur. Makam mevki beklentimiz yoktur. Cumhurbaşkanımızla görüştüm ve benimle birlikte seçim kazanan 15 kişinin istifasını verdim. Başkaldırı falan yoktur. Takdir genel merkezimizindir” ifadelerini kullandı.

“Diğer ilçelerde de böyle çalışma var”
İl Başkanı Aydın Şengül ise yeni bir atama gerçekleştireceklerini belirterek,
“Osman Bey de Sema Hanım da atanabilir. İkisi de olmayabilir. Amaç oradaki kutuplaşmayı önlemektir. İki tarafa da oy verenler AK Partili. Bu makam mevkiler gelip geçicidir. İl başkanı da ilçe başkanı da simgedir. Diğer ilçelerde de böyle bir çalışma var. Verdiğimiz karar doğru olmayabilir. Orada da böyle olaylar olursa neticesi böyle olacaktır. Şimdiden olacakları söylüyoruz” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.