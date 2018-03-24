AK Parti Selçuk’ta yeni başkan Başterzi

Birçok Delegenin isteği üzerine AK Parti Selçuk 6. Olağan Kongresine aday olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi, 202 delegenin oyunu alarak AK Parti İlçe Başkanlığına seçildi.

Efes Tiyatro Salonunda gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongresi, oldukça yoğun katılımla yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongreye AK parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hüseyin Kocabıyık, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, İzmir ve çevre İlçelerden gelen parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Gece geç saatlere kadar devam eden oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. 421 delegesi bulunan AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatının 6. olağan kongresinde 385 delege oy kullandı. İki aday ile girilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Sema Yeşilçimen ve Osman Başterzi yarıştı. Sarı liste ile seçimlere giren Osman Başterzi, 202 delegenin oyunu alarak AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Seçimlere Beyaz liste ile giren Sema Yeşilçimen ise 180 oy aldı.

Osman Başterzi başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Mustafa Albaş, Halil Düztaş, Hasan Öznur, Orhan Karagüzel, Gürsel Okumuş, Gülsevim Tahtakaya, Yaşar Elbeyi, Bayram Bozdemir, Uğur Gökmen, Erdoğan Elibol, Gülderen Aydın, Osman Fethi Uygur, Hasan Arabacı ve Dursun Kağı.”