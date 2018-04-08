SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim Gazi Meclisin çatışı altında milletvekilliği yapmak yerine terör seviciliği, terör yandaşlığı yapıyorsa, karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle, terörizmle ve şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri kimse kusura bakmasın Parlamento değildir. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını, imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir." dedi. Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüterek ekonomide dünyada 17'inci sıraya çıkardıklarını bildirdi. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için bugüne göre 2 kat daha büyütmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, bunu da başaracakları ve millete verdikleri sözü yerine getireceklerini belirtti. "Nasıl ülke sathında ana muhalefeti dikkate almadan çalıştıysak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de meydanı bölücü örgüte bırakmadan hedeflerimize yürüdük." ifadelerini kullanan Erdoğan, terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde sürdürerek bölücü terör örgütünün çukur ve hendek üzerinden kurduğu kanlı planı darmadağın ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem eli kanlı katillerin musallat olduğu, baskı ve şiddetin kol gezdiği ilçelerimizde artık emniyet ve huzur hakim." diye konuştu.

Vatandaşların rahatça gece sokağa çıkabilmelerinden ve huzur içinde yaşayabilmelerinden memnuniyet duyduğunu aktaran Erdoğan, bir dönem kan ve gözyaşıyla hatırlanan şehirlerin bugün kültür, turizm ve eğitim alanındaki başarılarıyla anıldığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Siirt'te olduğu gibi bir dönem bölücü örgütün kasasına akan gelirler şimdi vatandaşlarımıza hizmet, eser ve proje olarak geri dönüyor. Artık vatandaşlarımızın çoluğunun çocuğunun rızkından kısarak devlete verdiği vergiler Kandil'deki terör baronlarının cebine gitmiyor. Diyarbakır'dan Mardin'e, Siirt'ten Batman'a kadar tüm illerimiz, belediyecilik alanında kendilerine yakışan hizmetlerle tekrar tanışıyor." bilgisini paylaştı. - "Güven ve emniyet ikliminin bozulmasına izin vermeyeceğiz" Siirt'e gelirken, şehrin ne kadar düzenli olduğunu gördüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Nereden nereye? Demek ki emanet ehline verilirse her şey değişiyor. Elbirliği içinde tesis ettiğimiz bu huzur, güven ve emniyet ikliminin bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bölgede yaşayan kardeşlerimizi, teröristlerin ve terör elebaşlarının karşısında selam duran kıyafetsizlerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyen, Türkiye'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese Meclisin kapısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun hiç kimse kendini hukukun üstünde göremez. Hele hele milletin verdiği yetkiyi, bir avuç teröriste, üç beş çapulcuya asla peşkeş çekemez. Kim bunu yapıyorsa, kim bu milletin emanetine ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı bulur, güvenlik güçlerini bulur. Her kim Gazi Meclisin çatışı altında milletvekilliği yapmak yerine terör seviciliği, terör yandaşlığı yapıyorsa, karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle, terörizmle ve şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri kimse kusura bakmasın Parlamento değildir. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını, imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin tek bir kuruşunun dahi bölücü örgütün kasasına gitmesine izin verilemeyeceğinin altını çizdi. Bu ülkenin imkanlarıyla, devlet ve millet düşmanlarının serpilmesine, palazlandırılmasına, vatandaşlara musallat edilmesine asla göz yumulmayacağını vurgulayan Erdoğan, meseleye bu şekilde yaklaştıklarını bildirdi. Erdoğan, "Milletin emanetini namusumuz bilip canımız pahasına korumanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmadığına işaret eden Erdoğan, "Etnik, siyasi, dini ve kültürel kimliğine bakmadan 81 milyonunun tamamına hizmet götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk, Arap, Kürt, Zaza, Laz olmak üzere 81 milyonun kendisinin kardeşi olduğunu belirterek, "Niye? Bizi Allah yaratmadı mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye mecbur değil miyiz? Öyleyse bu ayrım niye? Hiç kimse, Türk'ü Arap'a, Arap'ı Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e üstün kılamaz. Üstünlük ittika iledir, takva iledir. Onu da kim ölçer biçer? Rabbim. Onun için hiç kimse, benim aşiretim, benim akrabam, benim şuyum buyum bırakın bu işi. Hepimiz bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu. Bunu başaracağız. Birbirimizi de böyle seveceğiz." değerlendirmesinde bulundu.