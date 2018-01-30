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AK Parti Şırnak İl Başkanı: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 19:06 | Son Güncelleme

Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, partisinin Silopi İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, Türkiye'de Kürt sorunun olmadığını dile getirerek, Kürtlerin bu ülkede bakan, milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını söyledi.

AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kongresi, Şırnak İl Başkanı Halil Erkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Talha Yıldırım ve çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlendi. Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kısa süre önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşme yaptığını, Uludere ilçesine yeni bir sınır kapısı açma sözü aldığını söyledi. Ülkede Kürt sorununun olmadığını, aksine Kürtlerin bu ülkede bakan, milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını, devletin farklı kurumlarında Kürtlerin çalıştığını belirten Erkan, kendisinin de bir Kürt siyasetçi olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Yakın dönemde bölgede yaşayan gençlerin kandırılarak, teröre kurban gittiğini anlatan Erkan, "Bizlere barışı vadedenler maalesef bizden evlatlarımızı aldılar. Yakın bir zamanda çocuklarımız terör olaylarından dolayı hayatlarını kaybettiler. Bu saatten sonra artık kimse gençlerimizi kandıramayacak. Bu anlamda bütün kararlılığımızla terörün karşısında dik duracağız" dedi.

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