AK Parti Siyasi ve Hukuk işleri Başkanı Yazıcı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “İslam’da güncelleme” söylemi ile ilgili olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bazı önemli unsurları dinde yeri olmayan şekilde fantezi içeriklerle din adına söyleyenler var. Bunların önüne geçmeliyiz” dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Siyaset Akademisi’nin ilk dersi için Düzce’ye geldi. Toplantı öncesi AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yazıcı, Afrin operasyonu ile ilgili olarak açıklamada yaptı. Yazıcı, “Afrin operasyonu gerçekleştiriyoruz. Hayati derecede önemli. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye devleti güçlü bir devlet. Hükümet güçlü bir hükümet. Hem devletimizi hem hükümetimizi temsil noktasında olan Cumhurbaşkanımız da güçlü liderliği ile vizyoner kişiliği ile öncü rol oynuyor. Afrin operasyonunda dış politikada güvenliğimizle alakalı güvenliği sağlama amacına dönük hedefi bu olan ülkemizin güvenliğini korumaya yönelik bir hareket olarak niteliyoruz. Askerlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. İnşallah fazla zayiat vermeden Afrin ve bölgesini güvenli boyuta vardırırız” ifadelerinde bulundu.

“Din adına söylem haline getirenler var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’İslam’da güncelleme’ söylemine de değinen Yazıcı, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri Türkiye’de belli zamanlarda hiç görmediğimiz tarzda toplumun önemli unsurlarını tahkir ve tezyife varacak boyutta dinde yeri olmayan hurafe diyeceğimiz tarzda, fantezi diyeceğimiz içerikte ve bunu din adına söylem haline getiren kişiler var. Onların isimlerini zikir etmeme gerek yok. Bunlar saçma sapan değerlendirmelerdir. Toplumun bir bölümü bu söylemleri duyduktan sonra meczuptur, diye sorgulamadan söylemini ve kendisini bir kenara bırakmadan bir metaaymış gibi gündem oluşturmak isteyenler var. Bunlar karşısında biz duyarsız ve seyirci kalamayız. Cumhurbaşkanımız bu tür gelişmelere karşı çok doğru bir duruş sergilemiştir. Yoksa dinin ahkamlarının değişeceği yok. Bunu bu tür anlayanlara da Cumhurbaşkanı cevabını vermiştir. Yorumlar var, mezhepler var. Değişik görüşler var. Ama İslam’ın temelinde olanlar bellidir. Bunları dillendirmeliyiz. Milletin kafasını karıştıracak bu kutsal dinimizin güzel değerlerini başkalarının tahkir ve tezyif etmesine sebep olacak eylem ve söylemlerden kaçınmak gerekir” şeklinde konuştu. Yazıcı daha sonra Kültür Merkezine geçti.