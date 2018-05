AK Parti Sorgun Seçim İrtibat Bürosu açılışı (1)

"Şehir Hastanelerini yaparak kötü mü yaptı? Sorgun'a, Yozgat'a doğalgaz getirerek yanlış mı yaptı? Üniversiteleri her ile götürerek hata mı etti? Kendi yerli silahlarımızı üreterek yanlış mı yaptı? IMF'ye borcumuzu ödeyip 'hadi oradan' diye göndererek hata mı ettik? Kendi yerli politikalarımızı hayata geçireceğiz. Uluslararası alanda da milletin ve devletin menfaati, hukuku ne ise onu koruyacağız. ABD'nin, Avrupa'nın ağzına değil, Türk milletinin gözünün içine bakacağız dedikte hata mı ettik? Hangi hatayı yaptık? Terörle inlerine gire gire mücadele edeceğiz dedik. Teröristlere Türkiye'yi de dünyayı da dar edeceğiz dedik, dar ettik de yanlış mı yaptık? Biraz el insaf. Elini vicdanına koy, 'şu işleri bu adamlar güzel yaptı ama şurasını eksik yaptı' de ama yaptığımız her işe düşmanlık ediyorlar. Sanki yetki alınca bölünmüş yolları yeniden tek şeride getirecekler. Güçleri yeter mi buna? Yetmez Allah'ın izniyle. Bunlar millete yeni bir şey vadetmiyorlar, yıkmayı vadediyorlar. İleri götürmeyi vadetmiyorlar durdurmayı vadediyorlar."

- "Kuklalar istiyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dışarıdan da engel olmak isteyenlerin olduğunu belirten Bozdağ, "Görüyorsunuz Almanya'da konuşturmuyorlar, Avrupa'da konuşturmuyorlar ama HDP'li olanlara PKK'lı olanlara, CHP'lilere, diğerlerine her türlü miting, her türlü toplantı, her türlü seçim çalışması serbest. AK Partililer olduğu zaman yasak. Emin olun onlar da dirayetli, cesur, milletin, devletin hukukunu güden, milleti ve devleti söz konusu olduğu zaman gözü kara davranabilen, dünyayı karşısına almaktan korkmayan bir Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'yi durdurmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulmaya çalışıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de terör devleti kuracağız dediği zaman 'Ne demek buyurun kurun.' diyecek kuklalar istiyorlar. 'Kuramazsın.' diyen 'Eğer yaparsan ordumla ben girer oraları tarumar ederim.' diyen bir Tayyip Erdoğan istemiyorlar. Onlar başka hesaplar istiyorlar. İsrail ABD ilişkilerindeki son gelişmeleri hep beraber izledik. Tel Aviv'den büyükelçiliğini aldı Kudüs'e taşıdılar. Kim karşı çıktı? Türkiye karşı çıktı, Türkiye'nin lideri karşı çıktı. Dünyayı ayağa kaldırdı, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı kararlar aldı. ABD'yi mahkum eden, yalnız bırakan adımlar atıldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olmasaydı bu kararlar alınır mıydı? Emin olun kimsecikler ağzını açıp da 'Ne yapıyorsun.' diyemezdi ama şimdi haksıza haksız, zalime zalim, yanlışa yanlışı cesur bir şekilde söyleyen birisi var ve herkes bundan rahatsızlık duyuyor. Onun için diyorlar ki dışarıdakiler de Türkiye'yi durdurmak için bizim Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmamız lazım."

(Sürecek)