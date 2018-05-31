AK Parti Sorgun Seçim İrtibat Bürosu açılışı (1)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tek dertleri Tayyip Erdoğan'ı yenmek, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Türkiye diye bir dertleri yok. Kin ve nefretle motive oluyorlar." dedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bozdağ, AK Parti hükümetlerinin Yozgat ve Sorgun'da yaptığı yatırımları anlattı. Bozdağ, seçimlerde muhalefetin ortaya bir proje sunmadığını belirterek, "Seçim davulu çalınca herkes heybesinde olanı ortaya kor, ne yapacağını anlatır, nasıl yapacağını anlatır ama dikkat ederseniz bizdeki muhalefet nasıl yapacağını, neyi yapacağını değil, neyi nasıl yıkacağını anlatıyor." diye konuştu. Muhalefetin hangi eseri kazandıracaklarını değil, hangi eserleri nasıl yok edeceklerini anlattıklarına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti: "Sayın İnce çıkmış 'Ben Kanal İstanbul'u, yerli otomobili durduracağım, 4+4+4'ü kaldıracağım.' diyor. Sayın Karamollaoğlu çıkmış Sivaslılara 'Hızlı tren olduğu için siz göçüyorsunuz. Göçü durdurmak için hızlı treni durduracağım.' diyor. Öbürüne bakıyorsunuz 'Şehir hastaneleri niye yapılıyor?' diyor. Şehir hastaneleri Sorgunlular için yapılıyor, garip gureba için yapılıyor. Tabi tuzu kuru beylerin. Onlar gidip Avrupa'da başka yerlerde tedavi olabiliyor ama Avrupa'daki standartlardan daha iyi sağlık tesislerinin Türkiye'de kurulmasını israf olarak görüyorlar. Yahu bu millet Amerika'sından, Avrupa'sından daha iyi yerlerde tedaviyi hak etmiyor mu? Hak ediyor. Peki biz bu adımları atıyoruz. 'Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, arkadaşlarından, biz daha iyi yapacağız.' demeniz gerekmez mi? Demiyorlar. Kin ve nefret bunların o kadar aklını, gözünü, kalbini bürümüş ki Tayyip Bey'in yaptığı güzel işlere 'güzel' dediği zaman gökten başına taş yağacağını düşünüyorlar."

- "Yıkmayı vadediyorlar" Bozdağ, muhalefetin yeni bir şey vadetmediğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Şehir Hastanelerini yaparak kötü mü yaptı? Sorgun'a, Yozgat'a doğalgaz getirerek yanlış mı yaptı? Üniversiteleri her ile götürerek hata mı etti? Kendi yerli silahlarımızı üreterek yanlış mı yaptı? IMF'ye borcumuzu ödeyip 'hadi oradan' diye göndererek hata mı ettik? Kendi yerli politikalarımızı hayata geçireceğiz. Uluslararası alanda da milletin ve devletin menfaati, hukuku ne ise onu koruyacağız. ABD'nin, Avrupa'nın ağzına değil, Türk milletinin gözünün içine bakacağız dedikte hata mı ettik? Hangi hatayı yaptık? Terörle inlerine gire gire mücadele edeceğiz dedik. Teröristlere Türkiye'yi de dünyayı da dar edeceğiz dedik, dar ettik de yanlış mı yaptık? Biraz el insaf. Elini vicdanına koy, 'şu işleri bu adamlar güzel yaptı ama şurasını eksik yaptı' de ama yaptığımız her işe düşmanlık ediyorlar. Sanki yetki alınca bölünmüş yolları yeniden tek şeride getirecekler. Güçleri yeter mi buna? Yetmez Allah'ın izniyle. Bunlar millete yeni bir şey vadetmiyorlar, yıkmayı vadediyorlar. İleri götürmeyi vadetmiyorlar durdurmayı vadediyorlar."

- "Tek dertleri Tayyip Erdoğan'ı yenmek" Millet İttifakı altında fikren birbirine benzemeyen partilerin bir araya geldiğini savunan Bozdağ, "Fikren benzemeyenler bir araya geldi. Soruyorum Saadet ile CHP. Fikri en ufacık bir benzerliği var mı? Hiç yok. Adam 'imam hatiplerin orta kısmını kapatacağım.' diyor, bunlar kapı kapı gezip o ittifaka oy topluyor. İmam hatip okulları Erbakan hocamızın Türkiye'ye hediyelerinden değil mi? Peki diğer partiyle fikri benzerliği var mı? Yok." dedi. Bekir Bozdağ, bu ittifaka HDP'nin de destek verdiğini ileri sürerek, şöyle devam etti: "İttifakın içerisinde yer almayan ama ittifakın göbeğinde olan bir de HDP var. Milleti aldatmak için o ittifakın dışında. Eğer HDP burada olursa bazı seçmenler 'HDP burada' diye oy vermez, onun için herkes ayrı ayrı aday göstersin ikinci tura iş kalırsa nasıl olsa hep beraber olacağız. Bilin ki o dört benzemezlerin ittifakının içinde HDP de resmen ve alenen vardır, beraberlerdir. Oraya gidenler aynı yere oy veriyorlar, aynı istikamette koşuyorlar. Bunları motive eden şey ne? Türkiye hayrı mı? Daha büyük bir Türkiye olması mı? Türkiye'nin kalkınması mı? Dertleri Türkiye'yi daha iyi yönetmek mi? Açıklamaları dinliyorsunuz. Televizyonlarda, meydanlarda, sokaklarda ağızlarını açıyorlar Tayyip Erdoğan, kapatıyorlar Tayyip Erdoğan. Herhalde rüyalarında da Tayyip Beyle uğraşıyorlar. Emin olun başka dertleri yok. Tek dertleri Tayyip Erdoğan'ı yenmek, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Türkiye diye bir dertleri yok. Kin ve nefretle motive oluyorlar. Kin ve nefretle motive olanların kin ve nefretle konuşanların kendilerine faydası olmaz ki, millete, devlete faydası olsun."