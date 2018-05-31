AK Parti Sorgun Seçim İrtibat Bürosu açılışı (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şimdi gelmiş 'şehir hastaneleri israftır' diyor. Sağlıktan daha büyük bir nimet olabilir mi? Milletin sağlığına yapılan yatırıma israf denebilir mi? Ama bu dar kafalılar buna israf diyorlar. Esas israf sizsiniz ki bu milletin içinde siyaset yapıyorsunuz. Esas siz israfsınız." dedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bozdağ, ekonomik olarak Türkiye'ye baskı uygulanmaya çalışıldığını belirtti. "İstikrar bizim en büyük hazinemiz." diyen Bozdağ, Türkiye'nin 16 yıldır her alanda büyüdüğünü dile getirdi. Bozdağ, doların artışının normal olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Doların ayarını kaçırarak, ekonomiden başka başka sıkıntılar oluşturmak suretiyle seçmenin iradesini etkileme çalışmalarını hep beraber görüyoruz. Ne oldu da dolar böyle birdenbire yukarı doğru çıktı. Hangi tedbiri aldık da yanlış sonuçları gördük? Hangi ekonomik gelişme oldu da Türkiye'de böylesi bir hadiseyi yaşadık? Dün iyi giderken, bugün ne yanlış gitti de birdenbire bunlar oluyor. Bakın seçim olmamış olsaydı bu olmazdı. Türkiye'de ekonomik olarak her şey Allah'ın izniyle yolundadır ve hükümetimizin kontrolündedir. Mali disiplinden taviz vermeden, bütçe açığını aşağı çekerek, cari açığı aşağı çekerek, milletin ihtiyaçlarını en doğru en uygun şekilde karşılamak suretiyle biz yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar ekonominin kurallarından bir taviz vermedik. Popülist politikaları uygulamadık. Bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Popülist politikaları uygulamayacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti'nin her yerde eserinin olduğunu aktaran Bozdağ, yüksek hızlı trenin test sürüşlerinin Yozgat'ta 2019'un ikinci yarısında başlayacağını bildirdi. Bozdağ, Yozgat Havalanı'nın temelinin pazar günü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla atılacağını ifade ederek, "2021 yılında Yozgat havadan da dünyaya bağlanacak. Tayyip Erdoğan, AK Parti olmasaydı Yozgat'a Bozok Havaalanı gelir miydi? Hızlı tren olur muydu? Olmazdı. Yozgat'ta kanalizasyonsuz köy neredeyse kalmadı. Yozgat'ın ve Sorgun'un bütün köylerinin içi kilit parke ile donatılmış olacak. Köydeki kardeşimizin ayağı çamura değmeyecek." diye konuştu. Köylerde çöpleri toplamaya başladıklarını da belirten Bozdağ, "Şehirdeki gibi çöp topluyoruz. Ben köydeki kardeşlerimize soruyorum, bizden önce böyle bir şey olabilir miydi? Şehirde ne varsa köyde de aynısı oldu." dedi. - "Kalitede geri adım olmayacaktır" Bozdağ, sağlık alanında AK Parti hükümetinin yatırımlarının çok fazla olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta büyük bir devrim yaptık. Hastaneleri birleştirdik. Kuyrukları kaldırdık. Genel Sağlık Sigortasını getirerek garip gurebaya sağlığı bedava yaptık. Garip olmayan, imkanı olanlara da Genel Sağlık Sigortası kapsamında cüzi miktarla sağlık hizmeti veriyoruz. Her şey bedava oldu. Ben hatırlarım köyümde bir ameliyat olmak için tarlasını satan, affedersiniz ahırdaki hayvanlarını satan nice komşularımız var. Dükkanını satan tanıdıklarım var. Ama şimdi binlerce liralık ameliyatı oluyor, yol parası dışında benim kardeşim masraf vermiyor. Dün niye olmuyordu? Şimdi neden oluyor? Bazen diyorlar ya 'Bunlar devletin işi.' Bu devletin işlerinin hepsi Recep Tayyip Erdoğan'a mı kaldı? Bizden öncekiler niye yapmadılar? Bunlar beceremedikleri için yapamadılar. Yozgat'taki şehir hastanesi Türkiye'ni ilk şehir hastanesi. Avrupa'da Amerika'da olmayan teknik aletler var. Binası mükemmel. Bunu siz görüyorsunuz. Sağlıkta Yozgat'ın her tarafını ayağa kaldırdığımız gibi Türkiye'yi de ayağa kaldırdık. Şimdi gelmiş 'Şehir hastaneleri israftır.' diyor. Sağlıktan daha büyük bir nimet olabilir mi? Milletin sağlığına yapılan yatırıma israf denebilir mi? Ama bu dar kafalılar, buna israf diyorlar. Esas israf sizsiniz ki bu milletin içinde siyaset yapıyorsunuz. Esas siz israfsınız. Bunlara onu demek lazım. Milletin hukukunu koruyan işlere karşı çıkıyorlar. Kalitede geri adım olmayacaktır."