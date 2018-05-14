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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündemi değerlendirdi. İYİ Parti'li Koray Aydın'ın, "Adil Öksüz'ü seçimden önce yakaladık diyecekler' sözlerine yanıt veren Ünal, "Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komplo teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

MÜLAKAT SÜRECİ

"Şimdi öncelikli olarak her ilde temayüller gerçekleştirildi. Ve daha sonra 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında 14 komisyon kuruldu. 7 bin 340 aday tek tek mülakata alındı, cv ve özgeçmişleri incelendi. 2 bin 100 kişi üst kurula sevk edildi. Üst kurul nedir? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başında bulunduğu kurul. 600 aday listelere yerleştirilecek. 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek. 25 Mayıs'ta aday tanıtım toplantımız gerçekleşecek. Seçim beyannamemiz, seçim müziklerimiz, sloganlarımız açıklanacak. Manifesto işin daha çok ruhunu oluşturan kesimdi. Seçim beyannamesi ise somut olarak, neyi, nasıl yapacağımızı anlatacağımız metin olacak. Karşımıza bambaşka bir dünya çıkacak. Nasıl ki 100 yıl önce sanayi döneminin ortaya çıkmasının buhranı vardı, şimdi de yeni bir toplum biçimi, değişimi, yenileşme dalgası var. Altında iletişim, internet, teknoloji birçok şey var. Biz 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını şimdiden yapıyoruz."

"Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken, kişinin sunduğu evraklarından bir tanesi de FETÖ ya da benzeri yapı ile iltisakı olmadığına dair bildiri. Burada tamamen 2011'de, 2002'de hangi kriterler uygulandıysa eleme de yine o kriterler uygulandı."

ERDOĞAN'IN MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"7 Haziran ve 1 Kasım'da 170 kişinin üstünde değişiklik oldu. Üst kurul temayül yoklamasına bakacak. Milletvekilinin Meclis performansına, komisyona katılımına, kendi ilindeki yerel siyasete katkısına bakacak. Kendi seçim bölgesinin memnuniyetine bakılacak. Hem mevcut vekiller, hem de aday adayları değerlendirilerek bir kan değişimi söz konusu. Bizim siyasetimiz biraz da bayrak yarışı."

KABİNE NASIL OLUŞTURULACAK?

"Bunlar şu ana dek konuşulmadı. Tüm istişareler sonucunda, sen başvur, sen başvurma gibi söylemlerin doğru olmadığına karar verildi. Üst kurul karar verecek. Artık yeni sistemde daha çok bakanlar işinin içinden gelen, iş dünyasının içerisinde işini en iyi yapan, konusuna hakim, yönetim konusunda sorun yaşamamış kişilerden de bakanlar olabilecek. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Meclis başkanı şu mu, bu mu olacak diye bir değerlendirme yapılmadı."

ANKETLERDEKİ SON DURUM

"Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil de, siyasal olanla ilgilendik. Siz sayılara takılı kalırsanız, siyaseti geri bırakırsınız. Biz öncelikli olarak anketlerde sorun alanlarını anlamaya çalıştık. Siyaset toplumsal sorunları ve ihtiyaçları yönetme sanatıdır. Biz kamuoyu araştırmalarında daha çok seçmen algı haritasını araştırıyoruz. Farklı kesimlerin talepleri, diğer kesim bu talepleri nasıl değerlendiriyor? Türkiye'de sessiz bir çoğunluk var, seçimi bunlar belirliyor. İzleyen, takip eden, sandıkta söz söyleyen bir kesim var. O kitlenin bunları nasıl okuduğu önemli. Farklı etnik kesimlerin algılayışı, bakışları, ihtiyaç görüp görmedikleri üzerinden araştırarak siyaset ve iletişim üretiyoruz. Ben gülüyorum, cumhurbaşkanı adayı öyle şeyler söylüyor ki, kulaktan duyma, somut olmayan şeyleri yapacağız, edeceğiz. Her eve bir iş, her aileye bir ev falan, Türkiye burayı geçti. İnsanlar bundan hoşlanmıyor, boş vaatler olarak görüyorlar. Artık sorunları somut olarak tespit ederek, somut çözümler ortaya koymak gerekiyor."

ORTAK MİTİNG YAPILACAK MI?

"Henüz biz mitingleri planlamadık. Kaç miting yapılacak, planlaması gerçekleştirilmedi. Biz zaten sürekli sahadayız. Son olarak İzmir ve İstanbul kongreleri ile 51 ilde miting yaptı. Salona girmeden 50 ila 150 bin arasında değişen miting yaptı. Biz sürekli sahadayız, cumhurbaşkanımız, başbakanımız, genel başkanlarımız sürekli sahada. Ramazan ayı da geliyor, onun sükunetine de uygun davranmak gerekiyor. Biz Ramazan ayı boyunca gürültülü bir seçim düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor, gönüllere girmeden sandıktan çıkamazsınız. Bu rıza inşaasıdır. Ramazan ayında insanları dinleyerek, sorunlarına, sıkıntılarına daha çok çözüm üreterek çalışacağız"

BBP'DEN KAÇ KİŞİ AK PARTİ LİSTESİNDE OLACAK?

"Biz sayı konuşmadık. Bize de , BBP'ye de yakışmaz. Genel Başkan Destici de çalışmalarını tamamladı. Biz de kendi çalışmalarımızla BBP'den gelen adayları değerlendireceğiz."

O SÖZLERE AÇIKALMA

"Bir konuda herkesi hassasiyete davet ediyorum. Bakın, bir insanın suçu sabit olduktan sonraki durumu mudur önemli olan, suçu sabit olmadan önceki durumu mudur? Bu yapı 40 yıldır sivil toplum adı altında, emniyet mensubu, öğretmen kılığında geziyorlardı değil mi? Dini grup görünümünde bir yapıydı. Gerçek yüzleri 7 Şubat 2012'de dışarıdan abilerinden emir alan yargı mensupları darbe yapmaya kalktı. Cumhurbaşkanımız bunların paralel yapı olduğunu, terörist olduğunu söyledi. Abartmayın dediler, delil var mı dediler. Bunların ağzı ile konuştular. Devletin bunlarla mücadelesine engel oldular. 17/25 Aralık'ta iddianamenin 30 sayfasına bakarsanız savcı nasıl engellendiğini yazıyor. 15 Temmuz yaşandı, hala aynı. Biz bir şey söylüyoruz, bu yapının ağzı ile konuşmayın. Muhalefet yapmak düşmanlık yapmak demek değildir. Dün sosyal medyada paylaştım, MİT TIR'ları davasında neler söylemişler, dershaneler kapatılırken neler söylemişler. Bunlara neden sahip çıkıyorsunuz? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ tehdidini önemsizleştiriyorsunuz? Biz kimseye FETÖ'cü falan demiyoruz. FETÖ'nün dilini kullanmayın. Onların diline benzememesi konusunda hassasiyet gösterin. 20 Temmuz sivil darbe demeyin. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeyin. Şuna gelince, bizim 40 günlük seçim sürecinde bunların sabotajlarına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların belli hesaplar üzerinden neler yaptıkları ortada. Anamuhalefet, FETÖ ile aynı dili kullanmama konusunda hassasiyete davet ediyoruz. Bunlar yıllar önce sivil toplum kuruluşu adı altında herkesle görüşüyorlardı. Önemli olan maskesi düştükten sonra. Bunlarla görüşmeyin demeyin. Tehdit geçmedi, bunlarla mücadeleye devam etmeliyiz."

KORAY AYDIN'IN ADİL ÖKSÜZ İDDİASI

Koray Aydın'ın Adil Öksüz iddiası - "Yıllardan beridir, 20 yıldan beri... Seçmen davranışını belirleyen değişkenler nelerdir? Kamuoyu araştırmaları ile seçim sonucu analizi. Bu milletin terazisi çok sağlam, hiç şaşmıyor. Seçmen artık rasyonel tercih modeline göre oy veriyor. Oy verme davranışında rasyonel tercih öne çıkıyor. Seçmen hepimizi izliyor, konuşmalarımıza bakıyor. Toplumun merkezini oluşturan ana kitle takip ediyor, bakıyor. Böyle şeylere prim verir mi? Böyle komple teorilerine prim verir mi? Abes ile iştigal."


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
AKP de ne kadar arapça ve farsça kelime kullanırsan o kadar kültürlüsün....!
Planları çöp oldu. Şimdi tabi ki böyle açıklama yapacak..
@sarp_asar_1977 KATILIYORUM..BU TEORİLERİ ORTAYA ATILINCA İŞLERİ BOZULUYOR VE HEMEN İPTAL OLUYOR...İYİ YAPIYORLAR BU OYUNLARI ORTAYA CIKARARAK
emekliye ikramiye vaadini de boş vaatler diyordunuz hatta ekonomi bakanınız ben de CHP ye oy veririm diyordu kendiniz yaptınız. durum yokken mi veriyorsunuz. hangisi yalan. evet inşallah insanlar boş vaatlere kanıyor artık. bu kadar yeter artık Tamam inşallah.
Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken, kişinin sunduğu evraklarından bir tanesi de FETÖ ya da benzeri yapı ile iltisakı olmadığına dair bildiri. Burada tamamen 2011'de, 2002'de hangi kriterler uygulandıysa eleme de yine o kriterler uygulandı." bunu söylemişsin mahircim böyle olcaksa yandık desene
Bu komploları bu ülke yaşadı. Oy uğruna hertürlü pis senaryo düşünülebilir. Geçmişte kaset komploları gibi iğrenç yöntrmlere başvurulup algı operasyonları yapıldı. Millet artık bu iğrençliklerden tiksiniyor ve bu oyunlara prim vermiyor.
valla hertürlü hileyi akp den millet bkliyo şmdiye kadar bu kadar güven bunalımı yratan parti olmadıgüvenimiz akp ye sıfır bile değil
Sizden her şeyi bekliyor artık toplum..!
SEÇİM RÜŞVETLERİ SAĞANAK SAĞANAK AKP-ORTAKLARINDA BİTMİYOR FİTNE FIRILDAK 24 HAZİRANDA 2 DEMOKRASİ BAYRAMI OLACAK
Farklı kesimin talepleri'ni değerlendirmek için çoook geçkaldınız. Zaten hiç dinlemediniz. Var olanı yıktınız. Yandı gülüm keten helva...
uğursuzluk suratından akıyor
Hadi be sende , Yapacaksınız adım gibi biliyorum kan ve gözyaşları revan olacak ,birilerini kötülemek için ..Bu sizin fıtratınızda var...55 gencecik insanın ölümüne sebep olup '' Yyaylalar yayalalar türküsü..'2 söğleyen siz değilmisiniz ?
doğmamış çocuğa don biçmek derler ya..yaw kardeşim bu adil öksüz ve yandaşları ne zaman ele geçirilir bilmek icin müneccim olmak gerek madem o kadar kolaydır 3 ay önce veya 2 ay önce niye alınmadı
Bence Adil Öksüz'ü yakalayacaklar, Kürt oyları için Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Birkaç iş adamını Fetöcü diye içeri atacaklar. Saldıklarında nasılsa haberimiz olmaz. Geçen seçimlerde olduğu gibi ilk turda umduklarını bulamazlarsa ikinci tura kadar bir sürü huzursuzluk çıkaracaklar. Bizi seçin bitirelim huzursuzluğu diyecekler. Umalım da insanlar ölmesin.. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, şükreden, vergisini veren, bölücülük yapmayan Kürtlere lafım yok ama nihai sonucu PKK belirleyecek ben ona yanarım..
rte seçimi kaybetmemek için her şeyi yapar,kaybedeceğini anlayınca Kyk ile seçimleri iptal eder ,savaş çıkartırsa da şaşmam
akp ye oy vermeyenler toplumun son deliği olduğu için prim verirler değil mi?her lafınız bölücülük her lafınız ayrıştırma...
eleman çalıştırabilecek kapasitede olan okusun devlet bunun seçimini yapsın ve yardımcı olsun.devlet memuru olayım sırtımı dayayayım rahat edeyim okulu bitirdimmi tmm olmaması gereken bir şey .kafası çalışan parayı da iside bulur.ak parti iktidar olduğunda memleket batıyordu maaşları alırmıyiz'ın hesabı vardı şimdi onuda yapmasın bari deniliyor o zaman o muhalefet ogünkü iktidar BUNLARDAN SORUMLU DEĞILMIYDI?
Ak Parti açık ara önde debelenmeleri bu yüzden devlet elinde tutuyormuşta bekliyormuşta şıkıştıracak devlet nefeş aldırmayacak devletin işi bu öyle kaçdım kurtuldum yok dünya çok küçük apoyu naşıl getirdiyşek zamanında fetöcüleride getireceğiz izleyecekşiniz ve bu yüzden şart erdoğan önderliğinde toptan karşı duruş gerekiyor şahşi cıkar döneminde değiliz milli menfaatler bekaa şorunu biz adamı yanlız bırakmayacağız çapşızlar adaylardan görüyoruz debelenmeleride bu yüzden ne yaparşanız yapın başaramayacakşınız
IYI partinin durumu bir bayanla ilişkiye girmeden önce kondom takmaya benziyor bilmem anlatabildimmi yani sizden her şey beklenir çok planlarınız var çok ama ALLAH büyük
O Arapça ve Farsça osmanlı diliydi hani atamız Osmanlı
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