AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

MÜLAKAT SÜRECİ "Şimdi öncelikli olarak her ilde temayüller gerçekleştirildi. Ve daha sonra 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında 14 komisyon kuruldu. 7 bin 340 aday tek tek mülakata alındı, cv ve özgeçmişleri incelendi. 2 bin 100 kişi üst kurula sevk edildi. Üst kurul nedir? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başında bulunduğu kurul. 600 aday listelere yerleştirilecek. 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek. 25 Mayıs'ta aday tanıtım toplantımız gerçekleşecek. Seçim beyannamemiz, seçim müziklerimiz, sloganlarımız açıklanacak. Manifesto işin daha çok ruhunu oluşturan kesimdi. Seçim beyannamesi ise somut olarak, neyi, nasıl yapacağımızı anlatacağımız metin olacak. Karşımıza bambaşka bir dünya çıkacak. Nasıl ki 100 yıl önce sanayi döneminin ortaya çıkmasının buhranı vardı, şimdi de yeni bir toplum biçimi, değişimi, yenileşme dalgası var. Altında iletişim, internet, teknoloji birçok şey var. Biz 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını şimdiden yapıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı.

ANKETLERDEKİ SON DURUM



"Biz parti olarak her zaman sayısal olanla değil de, siyasal olanla ilgilendik. Siz sayılara takılı kalırsanız, siyaseti geri bırakırsınız. Biz öncelikli olarak anketlerde sorun alanlarını anlamaya çalıştık. Siyaset toplumsal sorunları ve ihtiyaçları yönetme sanatıdır. Biz kamuoyu araştırmalarında daha çok seçmen algı haritasını araştırıyoruz. Farklı kesimlerin talepleri, diğer kesim bu talepleri nasıl değerlendiriyor? Türkiye'de sessiz bir çoğunluk var, seçimi bunlar belirliyor. İzleyen, takip eden, sandıkta söz söyleyen bir kesim var. O kitlenin bunları nasıl okuduğu önemli. Farklı etnik kesimlerin algılayışı, bakışları, ihtiyaç görüp görmedikleri üzerinden araştırarak siyaset ve iletişim üretiyoruz. Ben gülüyorum, cumhurbaşkanı adayı öyle şeyler söylüyor ki, kulaktan duyma, somut olmayan şeyleri yapacağız, edeceğiz. Her eve bir iş, her aileye bir ev falan, Türkiye burayı geçti. İnsanlar bundan hoşlanmıyor, boş vaatler olarak görüyorlar. Artık sorunları somut olarak tespit ederek, somut çözümler ortaya koymak gerekiyor."