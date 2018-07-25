AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması: Son kez...

Bedelli askerlikte 21 gün temel eğitim şartı değişecek mi? AK Parti'den son dakika açıklamalar... AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de katıldığı televizyon programında bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin soruyu yanıtladı.
"SON KEZ..."
Ünal, 'Son derece makul bir şekilde meseleyi çözdük. Şu ana kadar 25 yaş üzeri kim varsa, bundan yurt dışı, yurt içinde istifade edebilecekleri bir düzenleme getirdik. Bakaya mı kalmış, rahatsızmıymış ne varsa, herkes istifade edebilecek. Son kere biz bu bedelli işini çözüp bundan sonrası artık bedelli meselesinin konuşulmadığı ama askerlik süresi uzatılır, kısaltılır, temel eğitim nasıl olur bunlar Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği hususlardır.' dedi.
Ünal, bedelli askerlik düzenlemesinin tartışılan maddesi 21 gün şartı ile ilgili bir açıklamada ise bulunmadı.
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