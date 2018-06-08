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24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, herkes 24 Haziran seçim anket sonuçları ve partilerin oy oranlarını merak ediyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı canlı yayında elindeki son anket sonucu paylaştı. AK Parti'nin son oy oranının yüzde kaç olduğunu açıklayan Ünal, 'AK Parti çok rahat 320 vekil çıkartıyor' ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçimleri için herkes anket sonuçlarını merak ediyor. 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranı yüzde kaç?' sorularının yanında milletvekilli seçimleri için partilerin oy oranları da en çok merak edilen konular arasında. Katıldığı canlı yayında AK Parti'nin son oy oranının yüzde kaç olduğunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'AK Parti çok rahat 320 vekil çıkartıyor' ifadelerini kullandı.

"Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" ifadelerine de açıklık getien Ünal, "Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey, eleştirdiğim şey o günün Türkiye'siydi" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

OHAL 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan FETÖ'niün gerçek yüzünü göstermesi ile birlikte ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları nedeniyle Meclis'in aldığı bir karar ve süreç.

'OHAL' KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR

24 Haziran 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirecek bir tarih. Yeni bir sistem. Yeni dönemde Türkiye'in önünde ufuklar açılacaktır. İnşallah 24 Haziran sonrası OHAL kararı yeniden değerlendirilecektir.

FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar da davalarının sona ermesi bekleniyor. O çoklu yapının hesap vermesi ve bu süreç içerisinde mağduriyete uğrayanlar varsa bunların giderilmesi ki bu bir sosyal süreçtir. Ve bu süreç uzun bir süreçtir.

ERKEN SEÇİM İDDİASI

Bu sistem Türkiye'deki değişimlerin kapısını açıyor. 24 Haziran'da vesayet sisteminin kalıntılarından kalan ne varsa hepsi temizlenecek. Demokrasiler kendi krizlerinden beslenir. Bundan sonra şu olur bu olur. Ama ne olacaksa bu toplumun kendini çözme becerisi olacak. 'Ben oyumu Erdoğan'a verceğim, ama AK Parti'ye vereceğim' gibi sözler kara propagandadır.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

AK Parti'nin oyu 2014 ve daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyundan 4-6 puan daha az. Şuanki elimizdeki araştırmalar ve kamuoyu araştırmalarına göre gerçekte AK Parti'nin oyu 46 seviyesinde ve çok rahat 300 vekil çıkartıyor. HDP barajı geçse de AK Parti 320 vekil alıyor. Cumhur İttifakı'yla da bu sayı daha da artıyor.

ADİLE NAŞİT'LE İLGİLİ SÖZLERİ

Adile Naşit uykudan öncesiyle Hababam Sınıfı'ndaki sevecenliğiyle gülüşüyle hepimize umut verdi. Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey, eleştirdiğim şey o günün Türkiye'si ve ben bunu Adile Naşit'i bir belirteç olarak söylülüyorum. O günün Türkiye'sini anlatıyorlar bize hayır, o Türkiye yokluğun olduğu, ilaç bulunamıyan, babaların intihar ettiği bir Türkiye'dir. Bize bu Türkiye'yi kelime oyunu yapıp Adile Naşit'i anlatmayın Cem Karaca Barış Manço'nun şarkılarını kullanarak bize anlatmayın. O günün Türkiye'sini bize güzel bir Türkiye gibi anlatmayın.

Sanki ben Adile Naşit'e bir şey söylemişim gibi aldılar kullandılar. Benim sanata ve sanatçıya bakışım belli. Bu bir yanlış anlaşılma değil açıktan bir kasıt.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK'

Ünal, Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin dün söylediği "AK Parti milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin" ifadelerini de şöyle değerlendirdi:

"Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntı yok. Zaten biz müttefikiz. Sayın Devlet Bahçeli konuşmasında bu konudaki hassasiyetini ifade etti. Bu konuda fitne çıkmaması konusunda hassasiyet ifadesiydi. Cumhur İttifakı ile ilgili sorun olması mümkün değil çünkü Cumhur İttifakı millet aklını temsil ediyor."

BEDELLİ ASKERLİK

Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir.

TELEFON DİNLEME İDDİALARINA YANIT

(Telefon dinleme iddiası) Tiyatral bir gösteri. Bir bakıyorsunuz telefonunuza bir uygulama iniyor kim olduğunu bilmediğin birileri bu küresel ölçekte bir sorun. Bir ara 'Adalet Yürüyüşü'nde Almanya bizi dinledi' diye bir şey söylemişlerdi. Ellerinde delil varsa giderler savcılıklara başvururlar. Bir mağduriyet çıkarmak istiyorlarsa seçim malzemesi olarak kullanmak istiyorlarsa…

'KANDİL OPERASYONU MART AYINDA BAŞLADI'

(Kandil'e yönelik olası operasyon) Bir kere de milletin ağzıyla konuşun. Recep Tayyip Erdoğan'a düşmansınız anladık. Türkiye terör koridorunu parçalamak için Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirdiğinde 'Aman Afrin'e girmeyin' diyorsunuz anladık da bir diplomasi bir siyaset bir askeri başarı olan Türkiye'nin terörü kaynağında kurutmak için verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmak için neden bu kadar çaba harcıyorsunuz? Bu operasyon mart ayında başladı. Apoletlerini sökme tehdidinde bulunuyorsunuz. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunları milletin ağzıyla konuşmaya davet ediyorum. Mart ayında başlayan bu mücadele Türkiye'de seçimler var şimdi bu mücadeleye devlet ara verelim mi diyecek? Seçimleri etkiler ya da etkilemez. Türkiye iki yıldan beri teröre karşı geniş kapsamlı operasyon yapıyor.


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adile naşit Mahir Ünal ak parti

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