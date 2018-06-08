24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçimleri için herkes anket sonuçlarını merak ediyor. 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranı yüzde kaç?' sorularının yanında milletvekilli seçimleri için partilerin oy oranları da en çok merak edilen konular arasında. Katıldığı canlı yayında AK Parti'nin son oy oranının yüzde kaç olduğunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'AK Parti çok rahat 320 vekil çıkartıyor' ifadelerini kullandı. "Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" ifadelerine de açıklık getien Ünal, "Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey, eleştirdiğim şey o günün Türkiye'siydi" dedi. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; OHAL 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan FETÖ'niün gerçek yüzünü göstermesi ile birlikte ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları nedeniyle Meclis'in aldığı bir karar ve süreç.

'OHAL' KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR



24 Haziran 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirecek bir tarih. Yeni bir sistem. Yeni dönemde Türkiye'in önünde ufuklar açılacaktır. İnşallah 24 Haziran sonrası OHAL kararı yeniden değerlendirilecektir. FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar da davalarının sona ermesi bekleniyor. O çoklu yapının hesap vermesi ve bu süreç içerisinde mağduriyete uğrayanlar varsa bunların giderilmesi ki bu bir sosyal süreçtir. Ve bu süreç uzun bir süreçtir. ERKEN SEÇİM İDDİASI



Bu sistem Türkiye'deki değişimlerin kapısını açıyor. 24 Haziran'da vesayet sisteminin kalıntılarından kalan ne varsa hepsi temizlenecek. Demokrasiler kendi krizlerinden beslenir. Bundan sonra şu olur bu olur. Ama ne olacaksa bu toplumun kendini çözme becerisi olacak. 'Ben oyumu Erdoğan'a verceğim, ama AK Parti'ye vereceğim' gibi sözler kara propagandadır. AK PARTİ'NİN OY ORANI



AK Parti'nin oyu 2014 ve daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyundan 4-6 puan daha az. Şuanki elimizdeki araştırmalar ve kamuoyu araştırmalarına göre gerçekte AK Parti'nin oyu 46 seviyesinde ve çok rahat 300 vekil çıkartıyor. HDP barajı geçse de AK Parti 320 vekil alıyor. Cumhur İttifakı'yla da bu sayı daha da artıyor.

ADİLE NAŞİT'LE İLGİLİ SÖZLERİ



Adile Naşit uykudan öncesiyle Hababam Sınıfı'ndaki sevecenliğiyle gülüşüyle hepimize umut verdi. Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey, eleştirdiğim şey o günün Türkiye'si ve ben bunu Adile Naşit'i bir belirteç olarak söylülüyorum. O günün Türkiye'sini anlatıyorlar bize hayır, o Türkiye yokluğun olduğu, ilaç bulunamıyan, babaların intihar ettiği bir Türkiye'dir. Bize bu Türkiye'yi kelime oyunu yapıp Adile Naşit'i anlatmayın Cem Karaca Barış Manço'nun şarkılarını kullanarak bize anlatmayın. O günün Türkiye'sini bize güzel bir Türkiye gibi anlatmayın. Sanki ben Adile Naşit'e bir şey söylemişim gibi aldılar kullandılar. Benim sanata ve sanatçıya bakışım belli. Bu bir yanlış anlaşılma değil açıktan bir kasıt. 'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK' Ünal, Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin dün söylediği "AK Parti milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin" ifadelerini de şöyle değerlendirdi: