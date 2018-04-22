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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

IHAAW172119-SIY/22-04-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır" dedi. 22.04.2018 17:21:19 TSI NNNN

IHAAW172119-SIY/22-04-2018

- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır" dedi.

22.04.2018 17:21:19 TSI
NNNN

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