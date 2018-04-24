HABER

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Kendisinden ne Musa olur ne de Firavun olur" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

IHAAW162210-SIY/24-04-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Kendisinden ne Musa olur ne de Firavun olur" dedi. 24.04.2018 16:22:10 TSI NNNN

IHAAW162210-SIY/24-04-2018

- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Kendisinden ne Musa olur ne de Firavun olur" dedi.

24.04.2018 16:22:10 TSI
NNNN

Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkatResmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat
Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.