AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi. Ünal'ın açıklamaları: Kılıçdaroğlu gerçekleri çarpıtıyor. Bunlara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları değilmiş gibi, 15 Temmuz gecesi yaşananlar bütün milletin gözünün önünde cereyan etmesine rağmen, bütün taraflar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi oluşumun dışında kimse tasfiye edemezdi demesine rağmen siz çıkacaksınız, bütün hakikati, gerçekleri ters yüz edecek şekilde FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. "BİZ GEREKLİ TEMİZLİĞİ YAPTIK"



Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra biz yerel seçim yaşadık, genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık ama CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?



40 yıl boyunca devletin içine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. Biz bu yapıya terör örgütü derken CHP buna kalkan oluyordu. OHAL mücadele selamete erene kadar devam edecek. AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?



Ramazan ayından sonra büyük kongremizi yapacağız. Önceliğimiz il kongrelerimizi tamamlamak olduğu için bunları da tamamladıktan sonra 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız. 2019 ocak, şubatta kampanyamız başlar. Muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız. YEREL SEÇİM İTTİFAKI OLACAK MI?



İttifakları yasal bir zemine kavuşturduk ama yerel seçimlerle ilgili böyle bir düzenleme yapmanız mümkün değildir. Yerel dinamikler farklıdır. Her ilin farklı hassasiyetleri vardır. Millilikte yerlilik konusunda ortak hassasiyetler, MHP ve AK Parti'yi ve tüm milli unsurları bir araya getirdi. Yerel dinamikler her ilde farklı bir güç ve gönül birliği oluşturacaktır, bu da gayet normal. Burada önemli olan, hangi hedefler etrafında bunun gerçekleşeceğidir. Bunlar da zaten belirlenmiş durumda.