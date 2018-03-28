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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştiriler için ''Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım'' dedi. Ünal AK Parti'nin kongre tarihine ilişkin, 'Muhtemelen Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

Ünal'ın açıklamaları:

Kılıçdaroğlu gerçekleri çarpıtıyor. Bunlara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları değilmiş gibi, 15 Temmuz gecesi yaşananlar bütün milletin gözünün önünde cereyan etmesine rağmen, bütün taraflar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi oluşumun dışında kimse tasfiye edemezdi demesine rağmen siz çıkacaksınız, bütün hakikati, gerçekleri ters yüz edecek şekilde FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz.

"BİZ GEREKLİ TEMİZLİĞİ YAPTIK"

Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra biz yerel seçim yaşadık, genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık ama CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı.

Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.

OHAL NE ZAMAN KALKACAK?

40 yıl boyunca devletin içine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. Biz bu yapıya terör örgütü derken CHP buna kalkan oluyordu. OHAL mücadele selamete erene kadar devam edecek.

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayından sonra büyük kongremizi yapacağız. Önceliğimiz il kongrelerimizi tamamlamak olduğu için bunları da tamamladıktan sonra 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız. 2019 ocak, şubatta kampanyamız başlar. Muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız.

YEREL SEÇİM İTTİFAKI OLACAK MI?

İttifakları yasal bir zemine kavuşturduk ama yerel seçimlerle ilgili böyle bir düzenleme yapmanız mümkün değildir. Yerel dinamikler farklıdır. Her ilin farklı hassasiyetleri vardır.

Millilikte yerlilik konusunda ortak hassasiyetler, MHP ve AK Parti'yi ve tüm milli unsurları bir araya getirdi. Yerel dinamikler her ilde farklı bir güç ve gönül birliği oluşturacaktır, bu da gayet normal. Burada önemli olan, hangi hedefler etrafında bunun gerçekleşeceğidir. Bunlar da zaten belirlenmiş durumda.

FATİH ERBAKAN İDDİASI

Bu konuda bilgim, bana ulaşan bilgi söz konusu değil.

UYUM YASALARI

Yaza dönük Meclis grubumuz herhangi bir çalışma yapmış değil. MYK'da TBMM grubumuzun çalışmalarına dönük değerlendirmeler bulunuyor. Şu anda MYK'nın gündeminde bir değerlendirme yapmadık. Partimizin bünyesinde 5 ayrı komisyon çalışma yürütüyor. Çalışmaların öncelikleri yürütmeye dair uyum çalışmaları, kamu personeli düzeni... Seçilen Cumhurbaşkanı ile beraber üst düzey bürokrasinin sorumluluk alıp seçilen Cumhurbaşkanı ile gelip gitmesi, böylece millet iradesini yolcu, kendisini de hancı olarak gören bir anlayışın ortadan kalkması...

Yeren yönetimlerin yapısında da bazı çalışmalar var. Meclis iç tüzüğüne dönük çalışma var. Bir de seçim çalışmalarına dönük komisyon var. O komisyonun yaptığı çalışmayı biz değerlendirdik ve yasalaştırdık. Bunların bir an önce TBMM'de, ilgili komisyonlarda görüşülmesi, önümüzdeki takvimde gerçekleşecek.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sn.Bakan ülkemizde demokrasi var olduğu yıllarda TV.lerde tiyatro sanatçıları, komedyenler skeçler oynar iktidarı eleştirirlerdi, hatta 12 eylül cuntasınıda eleştirip bizleri kahkahaya boğmuşlardı.Şimdi onlar yasaklandı,hapse atıldı, ekranda sadece sizleri izlerken düştüğünüz komik hallere gülmekten kırılıp geçiyoruz,bırakın kılıçdaroğlunu sizin durumunuz çokmu iyi sanki.C.Başkanını savunmak üçin düştüğünüz yalaka haller acayip,man adası sahtedir savunmanızda rezil oldunuz, Erdoğan belgeler sahte değil diyor, sen ,elitaş,bozdağ ve başkaları ısrarla sahtedir diyerek çok komik durumdaydınız.
Kemal bey yalan mı söylüyor işçiyi emekliyi memuru köylüyü o söylüyor sıkıntılarını dile getiriyor ama insanlar nankör 1600 tl maaşla bu ortam da ne alsın ne yesin insan da biraz ALLAH korkusu olur insanların gözü kör olmuş insanlar sizler den korkuyor başımıza ne gelir diye ses çıkaramıyor.
Milli güvenlik sorunumu ? Asıl milli güvenlik sorununu ülkeye empoze eden sizlersiniz. Silah taşımanın ceazası yok, kadına şiddetin cezası yok, tacizin tecavüzün önüne geçicek bir yasa tasarısı yok, hırsızlığın cezası yok. Bu kadar yüz kızartıcı suçun cezası ve alınacak önlemi yokken ve başta iktidar olarak siz varken, nasıl olurda CHP milli güvenlik sorunu haline gelir ? Bu açıklamalarınız bakınca aklını peynir ekmekle kimin yediği çok açık. İnsanların aklıyla dalga geçiyorsunuz yazıklar olsun size.
Yaptığınız temizlik eksik olmuş vede Kılıçdaroğlu yerinde konuşmuş verecek cevabınız kalmamış kendinize gülün artık milleti aldatmayın
Bu ülkede 15 Temmuz kimin işine yaradı ve istediğini aldı ona bakmak lazım,Ohal için 45 günde bitecek diyenler şimdi mağaralarda saklaniyorlar.
Kılıçtaroğlu ,Fetö den tutuklanan Danışmanına Neler danıştı acaba şimdiye kadar ? Adalet yürüyüşü yapmayı danışmış olabilirmi ? yada 15 Temmzu için önce "Tiyatro", daha sonrada "Kontrollu Darbe" demek Kendi fikrimiydi? Çünkü bu sözleri ondan önce aynı şekilde Feto da söylemişti
türkiyenin % 60 ı böyle düşünüyor onlarada gülüyormusun ?
"Biz bu yapıya terör örgütü derken CHP buna kalkan oluyordu" insan da biraz utanma olur bu nedir arkadaş yıllardır feto dediler siz ve yandaşlarınız hoca efendimiz özledik dön gel hasretinle yanıyoruz vs vs methiyeler düzmekle ilgilendiniz sonra chp nin feto dediği şerefsizi kozmik odaya soktunuz sonra hoca efendinizin isteği ile kendi ordunuzu ergenekon balyoz diye içeri attınız dış ülkelere rezil ettiniz ve hiç utanmadan birde çıkıp medyaya "kandırıldık aldatıldık bizi uyuttular vb. acıtasyon yaptınız ve şimdi chp suçlu hadi ordan
FETOŞ 40 YILDIR VARDI AMA KAPI DIŞINDA VARDI. MAHİR AMCA .?
''40 yıl boyunca devletin içine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. Biz bu yapıya terör örgütü derken CHP buna kalkan oluyordu. OHAL mücadele selamete erene kadar devam edecek..'''.bu adamların hiçbirinde Allah korkusu yok.....10 yıl boyunca ne istedilerse verdiler kendi deyimleriyle...gerçekten içinde gram Allah korkusu olan bu lafları etmez...Allah bunlarında bunlara oyverenlerinde belasını versin.....
Doğrular ve gerçekler muhataplarına acı verir,moralini bozar, kızdırır ve küstürür.Ama ne yapılırsa yapılsın asla gizlenemez,yok sayılamaz..Muhalefet partisi ve onun başkanı muhalefet görevini yapıyor , yapmalı ve yapacak. Muhalefetin bu tavrı iktidar partisinin elindeki güce güvenerek yanlış yapmaması içindir.İktidarın istemediği şeyleri söylüyor diye tehdit etmek demokrasilere yakışmayan,demokrasilerde yeri olmayan davranışlardır.İktidar partisi üyeleri kendine gelmeli ve söylemlerine dikkat etmeli.
mahir akp il,ilçe kongrelerinde üyeleriniz birbirini fetöcülükle suçluyor kim aklını peynir ekmekle yemiş oluyor şimdi,
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