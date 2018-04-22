IHAAW172101-SIY/22-04-2018

- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini ’ip’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır" dedi.

22.04.2018 17:21:01 TSI

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