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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kongrelerimizle ilgili henüz alınmış karar söz konusu değil" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

IHAAW133037-SIY/19-04-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kongrelerimizle ilgili henüz alınmış karar söz konusu değil" dedi. 19.04.2018 13:30:37 TSI NNNN

IHAAW133037-SIY/19-04-2018

- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kongrelerimizle ilgili henüz alınmış karar söz konusu değil" dedi.

19.04.2018 13:30:37 TSI
NNNN

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