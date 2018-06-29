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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak."


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