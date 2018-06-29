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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması” şeklindeki açıklamalarına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Mahir Ünal gazetecilerin "Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu. CHP'lilerin şehit cenazelerinde yer almamasıyla ilgili. AK Parti olarak bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar. Sayın İçleri Bakanı neden böyle bir tepki verdi? Bunun açıklamasını Sayın Bakan'a bırakmak lazım" diyerek yanıt vermekten kaçındı.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabilir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi seçim günü ve gecesi bu gerilimler devam etti. Özellikle bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, yine altını çizdiğimiz siyasi kurumun asli sorun çözücü olduğu vurgusu; bütün bunlar türkiye'nin sağlıklı biçimde seçimi gerçekleştirmesi ve bizim yüzlerce bugün 1877'den bugüne kadar devam eden Türkiye'nin bir seçim deneyimi, tecrübesi var. Bunların meşruiyetinin tartışmaya açılmaması, bölücü terör örgütüne müzahir yapıların yaptığı siyaset biçimleri konuşuldu.

'HDP'DEN VE CHP'DEN BİR TEPKİ GELDİ Mİ?'

Ama seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Ağrı'da bir bakkal AK parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından elektrik direğine asılarak vahşice infaz edildi. Biz Sakarya'da köpeğe işkence edildiği için Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Tüm Türkiye ayağa kalktı ve tepki verdi. Ama PKK'nın bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı'da işlediği bu vahşi cinayete bana söyler misiniz, siyasi tercihinden dolayı katledilmesine dönük HDP'den ve CHP'den bir tepki geldi mi? Bu katliamın kim tarafından işlendiği biliniyor. O kardeşimizin yanına bırakılan notta da açıkça bir şekilde yazılıyor.

'HDP'NİN YANINA CHP'NİN DE EKLENMESİNİ KABUL EDEMİYORUZ'

HDP'nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Ama bunun yanına CHP'nin de eklenmesini açıkçası kabul edemiyoruz. CHP'nin tavrını, bu tutumunu CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da kabul etmiyorlar.

'SAYIN BAKAN'A BIRAKMAK LAZIM'

Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar. Sayın İçleri Bakanı neden böyle bir tepki verdi? Bunun açıklamasını Sayın Bakan'a bırakmak lazım.

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