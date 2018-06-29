AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Mahir Ünal gazetecilerin "Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu. CHP'lilerin şehit cenazelerinde yer almamasıyla ilgili. AK Parti olarak bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar. Sayın İçleri Bakanı neden böyle bir tepki verdi? Bunun açıklamasını Sayın Bakan'a bırakmak lazım" diyerek yanıt vermekten kaçındı.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabilir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi seçim günü ve gecesi bu gerilimler devam etti. Özellikle bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, yine altını çizdiğimiz siyasi kurumun asli sorun çözücü olduğu vurgusu; bütün bunlar türkiye'nin sağlıklı biçimde seçimi gerçekleştirmesi ve bizim yüzlerce bugün 1877'den bugüne kadar devam eden Türkiye'nin bir seçim deneyimi, tecrübesi var. Bunların meşruiyetinin tartışmaya açılmaması, bölücü terör örgütüne müzahir yapıların yaptığı siyaset biçimleri konuşuldu.