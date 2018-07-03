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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır."


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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

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