AK Parti Sözcüsü Ünal: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz, her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın." dedi.

- "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimi"

Siyasetin gündemine erken seçim girdiğinde, buna bigane kalmalarının düşünülemeyeceğini belirten Ünal, "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. Siyaset kimi zaman hızlı hareket etmeyi, kimi zaman esnek davranmayı, hızlı karar vermeyi, iktidar partisiyseniz ülkenin çıkarlarını koruma sorumluluğunu da size yüklemekte." diye konuştu.

Ünal, muhalefetin "erken seçim yok demiştiniz" şeklindeki eleştirilerine şöyle cevap verdi:

"Tabii ki iktidar partisi olarak biz, 'erken seçim' demeyiz. Milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmamız gerekir. Çünkü iktidar partisinin erken seçim ifadesi ya da erken seçimle ilgili oluşan dedikodulara başlangıçta herhangi bir şekilde itibar etmesi düşünülemez. Siyaseten seçim havası oluştuğunda da bizim buna bigane kalmamız düşünülemez. Bugün bu çerçevede değerlendirmeler yapıldı. 65 gün sonra bir seçime gidiyoruz. Biz, AK Parti olarak her seçimin arefesinde tekrardan yeniden seçim başlayacakmış gibi seçim çalışmalarımızı hemen başlatırız. Biz, her zaman, daima iletişimden yanayız. Biz, AK Parti, Tanıtım Medya olarak seçime hazırız. Her şekilde seçime hazırız. Bu konuda milletvekillerimizle paylaşımda bulunduk."