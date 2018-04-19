AK Parti Sözcüsü Ünal: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz, her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın." dedi. Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde milletvekilleri ile istişare toplantısı sonrası açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Erken seçim kararının hayırlı olması dileğiyle konuşmasına başlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare toplantısında milletvekillerine hitap ettiğini ve grup başkanvekillerinin süreçle ilgili milletvekillerini bilgilendirdiğini kaydetti. Türkiye'de bir süredir erken seçimin konuşulmaya başlandığına işaret eden Ünal, AK Parti'nin iktidar partisi olarak sorumlulukları olan bir parti olduklarını vurguladı. Ünal, 15 yıldan beri seçimlerin kendi tarihinde yapılması konusunda iktidar olmanın sorumluluğuyla davrandıklarını, milletin kendilerine verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

- "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimi" Siyasetin gündemine erken seçim girdiğinde, buna bigane kalmalarının düşünülemeyeceğini belirten Ünal, "Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. Siyaset kimi zaman hızlı hareket etmeyi, kimi zaman esnek davranmayı, hızlı karar vermeyi, iktidar partisiyseniz ülkenin çıkarlarını koruma sorumluluğunu da size yüklemekte." diye konuştu. Ünal, muhalefetin "erken seçim yok demiştiniz" şeklindeki eleştirilerine şöyle cevap verdi: "Tabii ki iktidar partisi olarak biz, 'erken seçim' demeyiz. Milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmamız gerekir. Çünkü iktidar partisinin erken seçim ifadesi ya da erken seçimle ilgili oluşan dedikodulara başlangıçta herhangi bir şekilde itibar etmesi düşünülemez. Siyaseten seçim havası oluştuğunda da bizim buna bigane kalmamız düşünülemez. Bugün bu çerçevede değerlendirmeler yapıldı. 65 gün sonra bir seçime gidiyoruz. Biz, AK Parti olarak her seçimin arefesinde tekrardan yeniden seçim başlayacakmış gibi seçim çalışmalarımızı hemen başlatırız. Biz, her zaman, daima iletişimden yanayız. Biz, AK Parti, Tanıtım Medya olarak seçime hazırız. Her şekilde seçime hazırız. Bu konuda milletvekillerimizle paylaşımda bulunduk."

- "Seçim beyannameleri, cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek" Bu seçimin hem iletişim yöntemleri hem de seçimin temel matematiği açısından farklı olduğunu dile getiren Ünal, "Bu seçim, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekili seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edileceği bir süreç de oluşturuyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Uyum Üst Komisyon toplantısının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başladığını bildiren Ünal, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun'un yürüttüğü çalışma ile cumhurbaşkanının seçilme şartlarına ilişkin çalışmanın sunumunun yapıldığını açıkladı. Ünal, bu konuda hızla karar verip, sürecinin başlayacağını belirtti. - "AK Parti istişarelerini yaptı" AK Parti'nin siyasetini ve iletişimini her zaman samimiyet ve dürüstlük üzerine bina ettiğini vurgulayan Ünal, AK Parti yetkililerinin erken seçim konusunda sarf ettiği ifadelerin son derece samimi, açık, partinin siyasi pozisyonu itibariyle ifade edilen görüşler olduğunun altını çizdi.

"Erken seçim fikri vardı da erken seçim yokmuş gibi davranıyorduk" şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Ünal, iktidar partisi olarak seçimlerin vaktinde olması konusundaki pozisyonlarını ifade ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin salı günkü grup toplantısında seçim tarihini "Kasım 2019" diye altını çizdiğini hatırlatan Ünal, bunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısının hemen akabinde olduğuna dikkati çekti. Erdoğan'ın grup toplantısının hemen sonrasında gerekli istişareleri yaptığını anlatan Ünal, Bakanlar Kurulunda konunun görüşüldüğünü, Erdoğan'ın Bahçeli ile bir araya geldiğini ve MYK'nın toplandığını hatırlattı. Bu yeni duruma karşı AK Parti'nin istişarelerini yaptığını ifade eden Ünal, partisinin en doğru pozisyonu aldığını dile getirdi. - "Kendi hazırsızlıklarını bize birileri fatura etmeye kalkışmasın" Muhalefetten gelen "Erken seçim yok demiştiniz" eleştirilerine Ünal, "Eğer siz siyasette kendinizi eski pozisyonunuza mahkum ederseniz zaten siyaset yapamazsınız. Siyaset doğru pozisyon almaktır, hızlı, esnek davranmaktır. Siyaset, kendi pozisyonunuzu alırken, aldığınız pozisyonun ülke çıkarlarına fayda sağladığını bilerek pozisyon almaktır. Bugün sürekli erken seçim çağrısı yapan, 'hodri meydan' diyen CHP'nin şu anda içine düştüğü durumu da görüyorsunuz." karşılığını verdi.