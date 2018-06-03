HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz 2016'da başlayan sürecin devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz 2016'da başlayan sürecin devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, gazeteci Niyazi Kara'nın annesi Fatma Kara için Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Kara ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Ünal, esnafı ziyaret etti. Esnaftan ve müşterilerden 24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'ye oy isteyen Ünal, girdiği mağazada bir çocuğa şapka, başka birine de pantolon alarak, hediye etti. AK Parti'li Ünal, esnaf ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de eşlik ettiği Ünal, Türkoğlu'da ilçe sakinlerine seslendi. Ünal, "15 Temmuz'da başlayan sürecin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. 15 Temmuz ne zaman bitecek? 15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle. 15 Temmuz'un öncesi de var biliyorsunuz. Şimdi ekonomik olarak saldırıya devam ediyorlar. Batmış Yunanistan'ın kredi notunu yükselten kredi derecelendirme kuruluşları, şu anda G-20 içerisinde en büyük, en yüksek büyüme oranına sahip Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Biz, şu anda dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6'sını yapan ülkeyiz. Bankacılık sektörüyle ilgili bir sorunumuz yok. Şu anda bizim borçlarımızın gayri safi milli hasılaya oranı ülkeler açısından en düşük ülkeyiz; ama buna rağmen devam ediyorlar. Ne zaman bitecek? İnşallah sandıkta bu millet 'Büyük ustayla yola devam' diyecek, Osmanlı tokadını patlatacak ve bu iş bitecek kardeşlerim" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ünal, konuşmasının ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıp, ilçe esnafını ziyaret etti.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecekHDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.