“AK Parti olarak tanıtım, medya olarak her şekilde seçime hazırız”

“65 gün sonra seçime gidiyoruz” diyen Ünal, “AK Parti olarak her zaman her seçim arefesinde tekrardan yeniden seçim başlayacakmış gibi seçim çalışmalarımızı hemen başlatırız. AK Parti olarak tanıtım, medya olarak her şekilde seçime hazırız. Bu konuda milletvekillerimizle paylaşımlarda bulunduk. Tabii bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçimin hem iletişim yöntemleri açısından hem de seçimin temel matematiği açısından bir farklılığı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edileceği bir süreç oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları uyum üst komisyon toplantısı başladı"

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları uyum üst komisyon toplantısı başladı. Bugün aynı zamanda uyum üst komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz ve uyum konusunda yapılan nihai çalışmaları 19 Nisan’da Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Şu anda o toplantı başladı. Sayın Cevdet Yılmaz’ın sunumuyla toplantı başladı. 5 komisyon sunumu gerçekleşecek. Aynı zamanda seçim işleri başkanımız Ahmet Sorgun’un yürüttüğü çalışma ve cumhurbaşkanının seçilme şartlarına ilişkin yapılacak çalışma bunların da cumhurbaşkanımıza sunumu gerçekleşecek. Bugün bu konuda da hızla kararlar verilip süreç başlatılacak.”