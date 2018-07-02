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AK Parti Sözcüsü Ünal: (Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları) Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: (Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları) Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."


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