AK Parti Sözcüsü Ünal: “Bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara göz diken varsa bunu kulağına küpe etsin” dedi.

AK Parti Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Elbistan’a geldi. Ünal, Ekinözü kavşağında AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Gençlik Kolları Başkanı Recep Firik, ilçe teşkilatı üyeleri ve kalabalık bir partili heyet tarafından karşılandı. Burada partililerle bir süre hasbıhal eden Ünal’ın Elbistan’daki ilk durağı Gençlik Merkezi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, burada satranç turnuvasına katılan 400 çocuk tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Ünal, çocuklarla birlikte Afrin’deki Mehmetçiklere dua etti. Ünal’a, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun tarafından tablo hediye edildi. Muhammet Hamza Dal ve Ecrin Ayhan isimli öğrenciler de Ünal’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Ünal, çocuklara turnuvada başarılar dileyerek Gençlik Merkezi’nden ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın Elbistan programındaki son durağı ise partisinin ilçe teşkilatı oldu. Burada salonu dolduran partililere hitap eden Ünal, Türkiye’nin içeride terör sorununu çözdüğünü ve terörü kaynağında kurutmak için Afrin’de olduğunun altını çizdi. Ünal, “Bugün, artık Türkiye içeride terör sorununu çözdü. Bunu fark etmiyoruz ama 30 yıldan beri terörü evimize taşımışlardı. Amanoslara, Tendürek’e Kato’ya taşımışlardı. Bunların hepsini hallettik mi? Cizre’de, Sur’da, Nusaybin’de, Silvan’da, İdil’de, Şırnak’ta hendek kazanların hepsini hendeklere gömdük mü? Bu şehirlerin hepsini terörden temizledik. Şimdi terörü kaynağında kurutuyoruz. Artık terörü kaynağında kurutmak için Afrin’deyiz. Şimdi bunlar bizim korkacağımızı zannettiler. Vazgeçeceğimizi zannettiler. Biz, Çanakkale’de vazgeçtik mi, Kurtuluş Savaşı’nda, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 12 Şubat’ta, 15 Temmuz’da vazgeçtik mi? Biz, bin yıldan beri devleti ebed müddet bu topraklarda yaşıyoruz. Bin yıl daha bu topraklarda yaşayacağız. Bu topraklara göz diken varsa bunu kulağına küpe etsin” dedi.

Türkiye’nin Afrin’de sadece terör örgütleri ile mücadele etmediğini bir vekâlet savaşı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ünal, “3 yıl öncesinden 4 yıl öncesinden oralara nasıl tüneller yaptıklarını gördünüz, nasıl hazırlıklar yaptıklarını gördünüz. Bu tünellerin çimentosunu kim veriyor biliyoruz. Orada teröristlerin eline silahları kim veriyor biliyoruz. Biz orada bir vekâlet savaşı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri üzerinden orada bizimle savaşıyorlar. Bu topraklarda biz ya olacağız, ya öleceğiz. Çünkü tarih boyunca biz esaret kabul etmedik, etmeyeceğiz. Gönlünüz rahat olsun ya olacağız ya olacağız. Önümüz aydınlık. Zaman bizden yana zamanın ruhu bizden yana. Yalan batıl çökmek üzere” şeklinde konuştu. Ünal, konuşmasına şöyle devam ett:

“Biz NATO müttefikiyiz. Bizim güney sınırlarımız NATO’nun güney sınırları. Biz NATO’nun güney sınırlarını koruyoruz. NATO’nun güney sınırlarını koruduğumuz teröristleri NATO’nun başka bir müttefiki destekliyor. Bunun uluslar arası hukukta yeri var mı? Kalkmış diyor ki ben sınır güvenlik birimi oluşturacağım PKK’nın uzantısı teröristlerle. Zorlayınca vazgeçtim diyor. Sınır güvenlik birimi oluşturmayacağım iç güvenlik birimi oluşturacağım diyor. Zorluyorsun ondan da vazgeçiyor. Cesaretle yürürsek zor oyunu bozar. Eğer biz var olacaksak ve çocuklarımıza bir miras bırakacaksak bunu cesaretimizle bırakacağız."

Ünal, partililerle bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.