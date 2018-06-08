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AK Parti Sözcüsü Ünal, canlı yayında soruları cevapladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (2) - "Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak ve iç güvenliğini sağlamak için doğal olarak El-Bab’dan Afrin’e, öbür taraftan Kuzey Irak’ta 30 kilometre içeri giriyor, ne için yapıyor bunu? Sınır güvenliği için yapıyor" - "Kandil'e 24 kilometre mesafe kaldı ve birçok PKK kampı yerle bir edildi. Burada hem İran hem de Irak ile ciddi bir diplomasi sürdürüyoruz. Masada olmanız için sahada mutlaka olmanız gerekiyor. Ben tüm bunları eleştirenleri milletin ağzıyla konuşmaya devam ediyorum" - "(Bedelli askerlik) Başbakanımız bakış açısının müspet olduğunu söyledi ama 'gündemimizde var' demedi, 'seçimden sonra değerlendirilir' dedi. Ben de aynı şekilde yeni hükümet sistemi geldiğinde değerlendirilir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, 'zamanı geldiğinde buna bakarız' dedi" - "Bedelli bekleyen arkadaşlarımız şundan emin olsunlar, bu konu siyasetin gündemindedir ve bu sorunun çözümü için siyaset üzerine düşen görevi yerine getirecektir"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak ve iç güvenliğini sağlamak için doğal olarak El-Bab’dan Afrin’e, öbür taraftan Kuzey Irak’ta 30 kilometre içeri giriyor, ne için yapıyor bunu? Sınır güvenliği için yapıyor." dedi.

Mahir Ünal, NTV'deki "Özel Röportaj" programına Kahramanmaraş'tan katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Eski Türkiye'yi anlatırken Adile Naşit üzerinden verdiği örneğin çarpıtıldığını, durumun kasıtlı yapıldığını belirterek, "Sanatın büyüleyici gücüyle o dönemin Türkiyesi'nde acılarımızdan onların umut veren gülüşlerine sığındık. Biz kendimizi Cem Karaca'nın şarkısındaki tamirci çırağı gibi hissederdik. Şimdi benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem, 'Kuzucuklarım' diyen o kuşatıcı sevgisiyle gözünün için gülen Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey orada şu, o günün Türkiyesi, onu söylüyorum. Orada Adile Naşit'i bir belirteç olarak kullanıyorum. Bunu alıp son derece düşmanca, nefretle, sanki ona bir şey söylemişim gibi lanse ettiler. Bu bir yanlış anlaşılma değil, açıkça kasıtlı yapılan bir şeydir." diye konuştu.

Ünal, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorunun olmadığını, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda ciddi hassasiyet gösterdiğini vurgulayarak, ittifakın milleti temsil ettiğini bildirdi.

- Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon

Terörü yuvasında bitirmek için Türkiye'nin son iki yılda ciddi kararlar aldığını ve bunu uygulamaya geçirdiğini aktaran Ünal, terörü bitirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Ünal, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sürekli diyorum ki bir kerede milletin ağzıyla konuşun. Erdoğan'a düşmansınız anladım, kin kusuyorsunuz anladım. Bazen, FETÖ, bazen PKK ağzıyla konuşuyorsunuz anladım. Bir diplomasi, bir askeri ve bir siyasi başarı olan Türkiye'nin, terörü kaynağında kurutmak için verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmak için neden bu kadar çaba harcıyorsunuz. Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak ve iç güvenliğini sağlamak için doğal olarak El-Bab’dan Afrin’e, öbür taraftan Kuzey Irak’ta 30 kilometre içeri giriyor, ne için yapıyor bunu? Sınır güvenliği için yapıyor. Peki bir siyasetçiye burada düşen görev nedir. Öncelikle sorumluluk almaktır. 'Seçimlere 16 gün kala Kandil'e operasyon mu yapılır' diyorlar. Bu operasyonlar Mart ayında başladı. Şu ana kadar Kuzey Irak'ta 30 kilometre içeriye girildi ve Kandil'e 24 kilometre mesafe kaldı ve birçok PKK kampı yerle bir edildi. Burada hem İran hem de Irak ile ciddi bir diplomasi sürdürüyoruz. Masada olmanız için sahada mutlaka olmanız gerekiyor. Ben tüm bunları eleştirenleri milletin ağzıyla konuşmaya devam ediyorum."

- Bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunun son dönemde sıkça gündeme geldiğini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Başbakanımız bakış açısının müspet olduğunu söyledi ama 'gündemimizde var' demedi, 'seçimden sonra değerlendirilir' dedi. Ben de aynı şekilde yeni hükümet sistemi geldiğinde değerlendirilir dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, 'zamanı geldiğinde buna bakarız' dedi. Şunu göz ardı edemeyiz, bunun için ne oluşması gerekiyor. Bakın 5,5 milyon gencimiz var bu konuda, onların talepleri var. Bunların hepsi bir değerlendirme, bir istişare edilir. Şimdi siz Kandil'e dönük büyük bir operasyon planlarken ve terör kaynağından kurutmak için bir mücadele yürütürken, örnek olarak söylüyorum, ne yapmazsınız içeride, bir bedelli düzenlenmesi yapmazsınız. Seçimden sonra dememizin sebebi şu, inşallah bu Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de terörü kaynağında kurutmaya dönük çalışmalarımız belli bir aşamaya gelir ve bu konuda bir rahatlık oluşur, ondan sonra tabii ki bedelli askerlik gündemimize alınır, değerlendirilir. Çünkü siyasetin görevi, toplumun ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate almak ve çözmektir. O yüzden bedelli bekleyen arkadaşlarımız şundan emin olsunlar, bu konu siyasetin gündemindedir ve bu sorunun çözümü için siyaset üzerine düşen görevi yerine getirecektir."

(Bitti)

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