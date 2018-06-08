AK Parti Sözcüsü Ünal, canlı yayında soruları cevapladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir." dedi.
NTV'deki Özel Röportaj programına Kahramanmaraş'tan katılan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, AK Parti'nin seçim kampanyası yapmadığını, sürekli halkla iç içe olduklarını belirterek, seçim sürecinde halkla ilişkilerini daha da yoğunlaştırıp milletin onayını almaya çalıştıklarını söyledi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra tüm illerde sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini ve seçmenin teveccühünü hissettiklerini anlatan Ünal, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.
CHP'de Muharrem İnce'nin, 8 seçim kaybeden genel başkanı tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve muhtemel yenilgiyi de yüklenmek üzere aday gösterildiğini savunan Ünal, ana muhalefet partisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ziyade parti içi hesaplaşmanın görüldüğünü anlattı.
Aynı şeyin Meral Akşener için de geçerli olduğunu aktaran Ünal, "Ülke acemi siyasetçiye bırakılmaz. Bu bilinç kamuoyunda var. 16 yıllık çalışmanın yeni sistemle daha iyiye götürülmesi için hem Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Partiye dönük ciddi bir teveccüh görüyoruz." diye konuştu.
- OHAL süreci
Mahir Ünal, soru üzerine OHAL sürecinin 24 Haziran seçimlerinden sonra değerlendirilmeye alınacağını ifade etti.
OHAL'in 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan, FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermesiyle birlikte yaraların sarılması, aynı zamanda dört terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı ve sınır güvenliğini sağlamak için verilen mücadele kapsamında çıkarıldığını belirten Ünal, şunları kaydetti:
"Özellikle DEAŞ ve PKK'nın bombalı saldırılarına ilişkin devletin etkin ve hızlı hareket edebilmesine yönelik aldığı bir karardı. Meclisin aldığı, sonradan uzattığı bir süreçten bahsediyoruz. Keyfi bir şekilde başlatılan süreçten bahsetmiyoruz. Şimdi 24 Haziran'ın bir önemi var, 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirebilecek bir süreç. Yeni yönetim modeline geçiş anlamına geliyor. Soğuk savaş dönemine göre dizayn edilmiş bir sistemin değişmesi anlamına geliyor. Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."
- FETÖ yargılamaları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan yargılamalara da değindi.
"FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz." diyen Ünal, bu örgütün topluma çok ciddi travmalar yaşattığını söyledi.
Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulanmaya başlayacak yeni başkanlık sistemine de işaret ederek, bunun Türkiye'de değişim kapısını aralayacağını anlattı.
Bundan sonraki bütün değişimlerin millet eliyle garanti altına alınacağını vurgulayan Ünal, "Yani 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle eskiye dair, vesayet sistemine dair ne varsa bunların hepsinin temizlendiği, demokrasiyle aşabilecek güce ve sisteme kavuştuğu bir dönem başlıyor. Demokratik, siyasal kültür kendi sorunlarını çözebildiği oranda gelişir ve gerçekleşir. Şimdi bundan sonra 'şu olur, bu olur' ne olacaksa toplumun kendi sorunlarını çözme becerisi, demokrasinin kendi krizlerini çözme becerisiyle olacak." dedi.
- Cumhur ittifakı
24 Haziran seçimleriyle ilgili kara propagandanın da yapıldığına dikkati çeken Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanlığı ittifakını kaybedeceklerini anladıklarından Meclis ittifakına girdiler. Görüyorum ki daha çok Meclis odaklı bir süreç yürütüyorlar. Bu da siyaset kurumunun güçlenmesidir. Şu anda kamuoyu araştırmalarında evet, AK partinin oyu 2014'te de daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun 4 puan altındaydı. Bugün de 4-6 puan altında, değişen bir şey yok. Yani AK Parti yüzde 46 bazında gözüküyor. AK Parti'nin bu yüzde 46 oyla 300'ün üzerinde milletvekili aldığını görüyoruz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekilini alıyor. Cumhur İttifakı'na baktığımızda bu sayı daha da artıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. 'Meclis üzerinde sabote edelim' diyenler var, bunun sadece düşünce olduğunu unutmayalım."
(Sürecek)
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti
Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum