HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Sözcüsü Ünal, canlı yayında soruları cevapladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (1) - "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir" - "FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz" - "HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekili alıyor. Cumhur ittifakına baktığımızda bu sayı daha da artıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir." dedi.

NTV'deki Özel Röportaj programına Kahramanmaraş'tan katılan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, AK Parti'nin seçim kampanyası yapmadığını, sürekli halkla iç içe olduklarını belirterek, seçim sürecinde halkla ilişkilerini daha da yoğunlaştırıp milletin onayını almaya çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra tüm illerde sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini ve seçmenin teveccühünü hissettiklerini anlatan Ünal, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

CHP'de Muharrem İnce'nin, 8 seçim kaybeden genel başkanı tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve muhtemel yenilgiyi de yüklenmek üzere aday gösterildiğini savunan Ünal, ana muhalefet partisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ziyade parti içi hesaplaşmanın görüldüğünü anlattı.

Aynı şeyin Meral Akşener için de geçerli olduğunu aktaran Ünal, "Ülke acemi siyasetçiye bırakılmaz. Bu bilinç kamuoyunda var. 16 yıllık çalışmanın yeni sistemle daha iyiye götürülmesi için hem Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Partiye dönük ciddi bir teveccüh görüyoruz." diye konuştu.

- OHAL süreci

Mahir Ünal, soru üzerine OHAL sürecinin 24 Haziran seçimlerinden sonra değerlendirilmeye alınacağını ifade etti.

OHAL'in 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan, FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermesiyle birlikte yaraların sarılması, aynı zamanda dört terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı ve sınır güvenliğini sağlamak için verilen mücadele kapsamında çıkarıldığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle DEAŞ ve PKK'nın bombalı saldırılarına ilişkin devletin etkin ve hızlı hareket edebilmesine yönelik aldığı bir karardı. Meclisin aldığı, sonradan uzattığı bir süreçten bahsediyoruz. Keyfi bir şekilde başlatılan süreçten bahsetmiyoruz. Şimdi 24 Haziran'ın bir önemi var, 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirebilecek bir süreç. Yeni yönetim modeline geçiş anlamına geliyor. Soğuk savaş dönemine göre dizayn edilmiş bir sistemin değişmesi anlamına geliyor. Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."

- FETÖ yargılamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan yargılamalara da değindi.

"FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz." diyen Ünal, bu örgütün topluma çok ciddi travmalar yaşattığını söyledi.

Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulanmaya başlayacak yeni başkanlık sistemine de işaret ederek, bunun Türkiye'de değişim kapısını aralayacağını anlattı.

Bundan sonraki bütün değişimlerin millet eliyle garanti altına alınacağını vurgulayan Ünal, "Yani 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle eskiye dair, vesayet sistemine dair ne varsa bunların hepsinin temizlendiği, demokrasiyle aşabilecek güce ve sisteme kavuştuğu bir dönem başlıyor. Demokratik, siyasal kültür kendi sorunlarını çözebildiği oranda gelişir ve gerçekleşir. Şimdi bundan sonra 'şu olur, bu olur' ne olacaksa toplumun kendi sorunlarını çözme becerisi, demokrasinin kendi krizlerini çözme becerisiyle olacak." dedi.

- Cumhur ittifakı

24 Haziran seçimleriyle ilgili kara propagandanın da yapıldığına dikkati çeken Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı ittifakını kaybedeceklerini anladıklarından Meclis ittifakına girdiler. Görüyorum ki daha çok Meclis odaklı bir süreç yürütüyorlar. Bu da siyaset kurumunun güçlenmesidir. Şu anda kamuoyu araştırmalarında evet, AK partinin oyu 2014'te de daha öncesinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun 4 puan altındaydı. Bugün de 4-6 puan altında, değişen bir şey yok. Yani AK Parti yüzde 46 bazında gözüküyor. AK Parti'nin bu yüzde 46 oyla 300'ün üzerinde milletvekili aldığını görüyoruz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320'nin üzerinde milletvekilini alıyor. Cumhur İttifakı'na baktığımızda bu sayı daha da artıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. 'Meclis üzerinde sabote edelim' diyenler var, bunun sadece düşünce olduğunu unutmayalım."

(Sürecek)

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
AK Parti'li Eker: Diyarbakır bize sahip çıkarsa biz de ona sahip çıkarızAK Parti'li Eker: Diyarbakır bize sahip çıkarsa biz de ona sahip çıkarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta NTV canlı yayını

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.