AK Parti Sözcüsü Ünal, canlı yayında soruları cevapladı

Aynı şeyin Meral Akşener için de geçerli olduğunu aktaran Ünal, "Ülke acemi siyasetçiye bırakılmaz. Bu bilinç kamuoyunda var. 16 yıllık çalışmanın yeni sistemle daha iyiye götürülmesi için hem Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Partiye dönük ciddi bir teveccüh görüyoruz." diye konuştu.

CHP'de Muharrem İnce'nin, 8 seçim kaybeden genel başkanı tarafından parti içi muhalefeti tasfiye etmek ve muhtemel yenilgiyi de yüklenmek üzere aday gösterildiğini savunan Ünal, ana muhalefet partisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ziyade parti içi hesaplaşmanın görüldüğünü anlattı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra tüm illerde sürecin iyi bir şekilde ilerlediğini ve seçmenin teveccühünü hissettiklerini anlatan Ünal, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

NTV'deki Özel Röportaj programına Kahramanmaraş'tan katılan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, AK Parti'nin seçim kampanyası yapmadığını, sürekli halkla iç içe olduklarını belirterek, seçim sürecinde halkla ilişkilerini daha da yoğunlaştırıp milletin onayını almaya çalıştıklarını söyledi.

"Özellikle DEAŞ ve PKK'nın bombalı saldırılarına ilişkin devletin etkin ve hızlı hareket edebilmesine yönelik aldığı bir karardı. Meclisin aldığı, sonradan uzattığı bir süreçten bahsediyoruz. Keyfi bir şekilde başlatılan süreçten bahsetmiyoruz. Şimdi 24 Haziran'ın bir önemi var, 15 Temmuz'u sonsuza kadar bitirebilecek bir süreç. Yeni yönetim modeline geçiş anlamına geliyor. Soğuk savaş dönemine göre dizayn edilmiş bir sistemin değişmesi anlamına geliyor. Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir."

OHAL'in 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan, FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermesiyle birlikte yaraların sarılması, aynı zamanda dört terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı ve sınır güvenliğini sağlamak için verilen mücadele kapsamında çıkarıldığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

- FETÖ yargılamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan yargılamalara da değindi.

"FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz." diyen Ünal, bu örgütün topluma çok ciddi travmalar yaşattığını söyledi.

Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulanmaya başlayacak yeni başkanlık sistemine de işaret ederek, bunun Türkiye'de değişim kapısını aralayacağını anlattı.

Bundan sonraki bütün değişimlerin millet eliyle garanti altına alınacağını vurgulayan Ünal, "Yani 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle eskiye dair, vesayet sistemine dair ne varsa bunların hepsinin temizlendiği, demokrasiyle aşabilecek güce ve sisteme kavuştuğu bir dönem başlıyor. Demokratik, siyasal kültür kendi sorunlarını çözebildiği oranda gelişir ve gerçekleşir. Şimdi bundan sonra 'şu olur, bu olur' ne olacaksa toplumun kendi sorunlarını çözme becerisi, demokrasinin kendi krizlerini çözme becerisiyle olacak." dedi.