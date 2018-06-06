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AK Parti Sözcüsü Ünal canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (1) - "(Muharrem İnce'nin sözleri) Sen kimin apoletlerini söküyorsun? Hangi sıfatla söküyorsun? Bu bir faşist akıl ve bakış açısıdır. Siz 28 Şubat'ta Genelkurmay'da yüksek yargıya brifing verildiğinde alkışlayacaksınız ama seçilmiş cumhurbaşkanının iftar programına katılan Temel Paşa'ya hakaret edeceksiniz, millet bunu görüyor" - "Tayyip Erdoğan'a düşman olmak, AK Parti'den nefret etmek, Türkiye'den nefret etmek anlamına gelmez. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyemezsiniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerini değerlendirirken, "Sen kimin apoletlerini söküyorsun? Hangi sıfatla söküyorsun? Bu bir faşist akıl ve bakış açısıdır. Siz 28 Şubat'ta Genelkurmay'da yüksek yargıya brifing verildiğinde alkışlayacaksınız ama seçilmiş cumhurbaşkanının iftar programına katılan Temel Paşa'ya hakaret edeceksiniz, millet bunu görüyor." dedi.

TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Ünal, Kahramanmaraş'ın AK Parti siyasi hareketine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli desteğinin olduğunu söyledi.

Geçen seçimlerde 8 vekilden 7'sini AK Parti'nin kazandığını hatırlatan Ünal, bu seçimde de kentteki çalışmaların oldukça iyi gittiğini dile getirerek, "Benim gördüğüm şu, erken seçim tarihi açıklanmadan önce kongre çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şu anda bizim sahada her şey yerli yerinde. Dün itibarıyla yasaklar da kalktı ve tüm illerde açık havalarımızı girdik. Benim gördüğüm şu anda kampanya gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Mahir Ünal, bir taraftan seçim çalışmalarını yürütürken bir yandan da devlet yönetimini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda terör örgütleriyle mücadele edildiğini, güven ve istikrarın devamının sağlanılmaya çalışıldığını anlatarak, "(Cumhurbaşkanlığı seçimi) İkinci tura kalma ihtimalini görmüyorum. Zaten onlar da görmüyor. Analiz yaptığımızda şunu görüyorum, zaten cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini anlayınca milletvekilliği için ittifak kurdular. İnşallah seçim ilk turda tamamlanacak ve 24 Haziran'da yeni bir dönem başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Oy oranı 53-56 bandında

Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den fazla oy aldığını anlatan Ünal, bu seçimlerde yüzde 4 gibi bir fark olmasının beklendiğini, yapılan saha anketlerine göre de cumhurbaşkanlığı konusunda yüzde 53-56 bandında oy beklendiğini kaydetti.

Sahada "Biz cumhurbaşkanımızı yüzde 55'in üzerindeki oyla seçmeliyiz ki kimsenin bahanesi kalmasın" şeklinde beklentinin oluştuğuna dikkati çeken Mahir Ünal, bu noktada muhalefet partisini eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çıkacaksın yenileceksin, çıkacaksın yenileceksin. 8 kez seçim kaybetmişsin, 8 defa kaybedilmiş bir seçimin bahanesi olmaz. Hatta bu mağlubiyetler sayın Muharrem İnce'yi kızdırmıştır. Muhalefet tüm seçimleri kaybetti. 24 Haziran günü de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini de inşallah kazanacağız."

Seçim vaatlerini açıklarken daha önceki seçimlerde verilen vaatleri ve bunların ne kadarının hayata geçirdiklerini incelediklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Gördük ki vadettiklerimizin hepsini hayata geçirmişiz. Hatta daha fazlasını da yapmışız. Bize diyorlar ki 'vatandaştan vergi alıyorsunuz öyle yapıyorsunuz'. Evet doğru ama bizden önceki hükümetler de vergi alıyordu, neden yapılamıyordu. Önceden alınan verginin büyük çoğunluğu faize gidiyordu, biz şimdi bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu aradaki fark da halka hizmet olarak dönüyor. Bu yüzden de girdiğimiz her seçimi kazanıyoruz."

- "Sen kimin apoletlerini söküyorsun?"

Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini ise şöyle eleştirdi:

"Sen kimin apoletlerini söküyorsun? Hangi sıfatla söküyorsun? Bu bir faşist akıl ve bakış açısıdır. Siz 28 Şubat'ta Genelkurmay'da yüksek yargıya brifing verildiğinde alkışlayacaksınız ama seçilmiş cumhurbaşkanının iftar programına katılan Temel Paşa'ya hakaret edeceksiniz, millet bunu görüyor. FETÖ söz konusu olduğunda FETÖ ile, PKK söz konusu olduğunda ona göre hareket eden, samimi şekilde Adalet Bakanı devlet ciddiyetiyle 'gelin bakın' dediğinde daha belgeleri incelemeden, ABD'den yana pozisyon alan görüntü. Allah aşkına bir kere de bu devletin, ülkenin yanında olun. Tayyip Erdoğan'a düşman olmak, AK Parti'den nefret etmek, Türkiye'den nefret etmek anlamına gelmez. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' diyemezsiniz.

Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu demek istiyorum; dilini Türkiye düşmanlarının dilinden ayrıştır ki biz de şunu diyelim, 'Türkiye düşmanlarının dilini, söylemini kullanmıyor' diyelim. Sen 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyeceksin. OHAL'e sivil darbe diyeceksiniz. Siz iktidar olmak istemiyor olabilirsiniz ama muhalefeti düşmanlık olarak değil de muhalefet olarak yapın. Çünkü muhalefet iktidarın alternatifi demektir."

(Sürecek)

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24 haziran ak parti Mahir Ünal seçim TRT Haber

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