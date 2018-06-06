AK Parti Sözcüsü Ünal canlı yayında soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir." dedi. TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Ünal, Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan Münbiç konusunun diplomatik bir başarı olduğunu, bölgenin herhangi bir çatışmaya gerek duymadan terör örgütü YPG'den temizleneceğini söyledi. Sürecin eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson zamanında başladığını ifade eden Ünal, hatta daha öncesinde Obama döneminde Münbiç'in nüfusunun büyük çoğunluğunun Arap kökenli olduğunu hatırlatıp, bu özelliğinin korunması yönünde görüş bildirdiklerini anımsattı. O dönem "Eğer burada Kürtler, Türkmenler, Araplar varsa ve beraber yaşıyorlarsa bunlar muhafaza edilsin." görüşünü paylaştıklarına işaret eden Ünal, şunları kaydetti: "Amerika'nın bize verdiği söz neydi? 'Bölge asıl sahiplerine terk edilecek.' Ama maalesef hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği gibi 5 bin tır silah yardımı yapıldı. ABD, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ciddi bir kafa karışıklığı yaşadı. Biz NATO müttefikiyiz güney sınırlarını koruyoruz. Başka bir NATO müttefiki olan ülke, güney sınırlarının korunması için hem Amerika'nın hem NATO'nun terör örgütü saydığı PKK'nın terör örgütleri mensuplarından oluşan bir sınır güvenlik birimi oluşturacağını söyledi. Biz bir dakika dedik. Biz NATO müttefikiyiz, sen NATO müttefikisin. Amerika PKK'yı terör örgütü olarak sayıyor. Sen şimdi terör örgütünün uzantısı kabul edilen PYD, PKK/YPG'nin oluşturacağı 30 bin kişilik sınır birliğini kabul etmeyiz dedik. Bundan vazgeçtiler. Sonra isim değiştirerek SGD'yi oluşturdular. PKK, PYD/YPG'yi perdelemek istediler. Sonra 'iç güvenlik birimi oluşturcağız' dediler. Türkiye'nin Afrin'deki kararlı tutumu, diplomatik, askeri, siyasi başarısının sonuçlarıdır."

- Zeytin Dalı Harekatı Mahir Ünal, Zeytin Dalı harekatındaki başarının CHP'nin ısrarına rağmen sağlandığını, aynı süreçte HDP'nin de "gerekirse terör örgütlerine canlı kalkan oluruz." dediğini aktardı. Türkiye'nin operasyondaki kararlılığını müttefiklerinin de gördüğünü vurgulayan Ünal, "(Sözler tutulmayacaksa, diplomasi çalışmayacaksa terörü kaynağında kurutmak konusunda son derece kararlıyız) dedik. Bizim kararlılığımız, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başarılı çalışmaları Cumhurbaşkanımızın iradesi, kahraman ordumuzun muzafferiyetinin bir sonucudur. Eğer saha da yoksanız masaya oturamazsınız. Türkiye masaya oturuyorsa sahada olmasındandır." diye konuştu. - "Kandil'i de temizleyeceğiz" Türkiye'nin Afrin'den sonra Kandil'i de terör unsurlarından temizleyeceğine dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti: "Kürtler bizim canımız ciğerimiz, tarihsel müttefikimizdir. Birileri ısrarla PKK ile Kürtler arasında sanki özdeşlik varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bizim İdris-i Bitlis'ten, Selahaddin Eyyubi hatta Hazreti İbrahim'den beri Kürtlerle bir kardeşliğimiz var. Biz İbrahim'in evlatlarıyız. PKK'nın ne bölgeyle ne Kürtlerle ne de bölgenin inançlarıyla ve tarihiyle ilgisi var. Taşeron bir terör örgütü ve biz bu terör örgütünü temizleyeceğiz. Afrin'den temizledik, ikinci yer Kandil... Kandil her birimizin kalbinde ve zihninde temizlenmesi gereken, bugüne kadar yaşattığı acıların hatırası olan bir yer. Bizim Irak’ın topraklarında gözümüz yok amacımız sadece terör örgütlerinin inlerine girmek, inlerini dağıtmak. Bu olacak bunu gerçekleştireceğiz. Marttan beri devam eden bir süreç var. Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir."