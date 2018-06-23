AK Parti Sözcüsü Ünal canlı yayında soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi henüz daha gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, özellikle CHP ve Muharrem İnce kaynaklı yürütüldüğünü görüyoruz. Yani eğer onlar geçmişlerine bakarlarsa şunu çok açık görecekler, açık oylama, gizli tasnifli seçimleri gördü bu ülke." dedi.

Kahramanmaraş'taki seçim çalışmaları kapsamında A Haber canlı yayınında Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtlayan Ünal, seçime yönelik son çalışmaların yapıldığını belirtti.

Ünal, bazı kesimlerin seçimlere şaibe karıştırabilmek için halkı sokağa davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, konunun herkesin de bildiği gibi yeni bir plan olmadığını ifade etti.

"Türkiye uzunca bir zamandan beri, kimi zaman ekonomiye dönük, kimi zaman terör eylemleriyle, kimi zaman da FETÖ ile mücadeleyi sulandırmayla bir şiddet ortamına çekilmek isteniyor." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu sulandırma işini uzun zamandır sürdürüyor. Şimdi henüz daha gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, özellikle CHP ve Muharrem İnce kaynaklı yürütüldüğünü görüyoruz. Yani eğer onlar geçmişlerine bakarlarsa şunu çok açık görecekler, açık oylama, gizli tasnifli seçimleri gördü bu ülke. Bu seçimlerin sorumluluğunu YSK üstlenmiş ve seçimlerin gerektiği gibi koordinasyonunu yürütüyor."